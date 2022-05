Porno už jedině lesbické, jinak jsem skončila, říká Lady Dee

Jaký máte vztah k magazínům, které oslavují ženskou krásu?

Vztah mám úžasný. Konkrétně miluju Playboy. Líbí se mi vždycky v každém čísle vidět, co je za novou Playmate. Je krása dívat se na krásné ženy.

Co nejraději ukážete, když jdete pózovat do nějakého magazínu?

Nejraději ukazuji svoje tělo a prostě sexappeal! Být sexy, to mám ráda.

Je nějaký recept na sexappeal? Čím ho podpořit?

Důležité je, aby ženská měla sebevědomí. Jakmile ho má a ví, že je hezká, nebo si to aspoň myslí, tak to dělá ženu krásnou.

Na kterou část svého těla jste fakt pyšná?

Uf! No, asi na celé tělo. Nemám žádnou část. Jsem pyšná na všechno.

V soukromí jste už maminkou. Stálo mateřství za přerodem mysli, že jste se začala profesně soustředit na něco úplně jiného?

Tak vlastně od doby, co jsem se stala mámou, tak se spíš soustředím hlavně na dítě. Jiné věci mě nějak už moc úplně nezajímají. Takže rodina a dítě.

Když řekneme OnlyFans, je to zlatý důl, nebo ne?

Ono záleží. Pokud má člověk hodně fanoušků a člověk je něčím hodně zajímavý, tak si určitě myslím, že OnlyFans může opravdu vydělat dost peněz.

Drahomíra Jůzová alias Lady Dee v magazínu Playboy (2019)

Vám se povedlo dostat tolik platících sledujících, abyste se tím uživila?

Povedlo se to. Protože tam nemám jenom české fanoušky, ale i z ciziny. To hodně pomáhá.

Čím si za výdělky v pornofilmu nejradši uděláte radost?

Když jdu na nákup, tak určitě si vybírám oblečení, nějaké boty. Kabelky mám ráda.

Do bot obecně ráda investujete?

Určitě. Jako nepotřebuju mít na sobě hrozně drahé věci, protože to nemá cenu. Ale třeba ráda investuju do nějakých věcí. Když jdu do společnosti, tak prostě kabelky a boty jsou podle mě nejdůležitější.

Jsme u vás zvyklí na tmavé vlasy, teď jste ale rusovláska. Co stálo za tou změnou?

Už mě černá nebavila, takže jsem chtěla nějakou změnu. Proto jsem se rozhodla pro červenou.

Když zabrousíme teď do světa pornofilmu, jak náročné je natáčení jedné scény? Kolik hodin to zabere, nebo je to opravdu ta účelová dvacetiminutovka před kamerou?

Ono záleží, pro jakou produkci se točí. Pokud je to pro větší produkci, tak samozřejmě natáčení trvá od rána do večera. Pokud je to obyčejná produkce, tak začneme třeba fotkami, ty jsou hotové za deset minut. Potom se jde na video, které trvá nějakých třicet minut, takže je hned hotovo. Ale pokud je to velká produkce, tak opravdu od rána do večera a někdy lidi končí třeba ve dvě ráno.

Která produkce to umí nejlépe a řekněme i královsky zaplatí?

Většinou jsou to asi americké produkce. Protože tady v Evropě… oni prostě nechtějí platit. Nejlepší je určitě letět do Ameriky a natáčet tam pro známé produkce, jako jsou Bang Bros, Brazzers a tak dál.

Ve které zemi se vám stalo, že vás potkají fanoušci a fotí se s vámi na ulici?

Zatím v Česku. Pak se mi to stalo i v Anglii. Ale jinde zatím moc ne. (smích)

Když jste se stala mámou, tvrdé porno jste upozadila a věnujete se už jenom sólo videím. Je to tak?

Ano. Ale věnuju se spíš OnlyFans a tam dělám jenom svoje sólo videa. Když by třeba byla nějaká produkce, která by nabídla dost peněz, tak bych klidně natočila i lesbickou scénu. Ale s kluky jsem už skončila.

Je to proto, že by třeba nesouhlasil váš partner?

To taky, ale hlavně je to tím, že mám dítě. A když bude máma támhle někde něco mít s nějakým chlapem, tak už to vypadá hodně blbě.

Kolik let se ještě erotice budete věnovat?

Uf. Teď je mi dvacet pět. Nevím. Ještě dva tři roky určitě. Ale hlavně já mám svojí produkci, takže možná i déle. (smích)

Takže jdete ve šlépějích Dolly Buster, která taky založila svoji produkční společnost?

O tom ani nevím! To jsem nějak nezkoumala úplně popravdě.