Byl jsem fanoušek, říká MMA zápasník Martínek. Manželku si vyhlédl v pornu

„Myslím si, že máme hezké manželství, jak vidíte, je tu naklizeno i uvařeno. Hledali jsme se s Lenkou, až jsme se našli,“ říká několik měsíců po svatbě v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách MMA zápasník Michal Martínek (32).

Manželé se dali dohromady před třemi lety. Lenka Martínková (31) se za svou minulost nestydí a otevřeně mluví o tom, že se v minulosti živila jako pornoherečka pod pseudonymem Angel Piaff, který dosud používá například na Instagramu.

„Má aktivní kariéra v pornoprůmyslu trvala sedm až osm let. Pak jsem to ukončila a otevřela si vlastní erotický masážní salon, kde jsem se starala o několik slečen,“ popisuje.

Její muž přiznává, že o manželčině předešlé kariéře ví celou dobu a nikdy to pro něj nebyl problém. „Byl jsem vlastně její fanoušek. Pornografie je velké téma pro média nebo část veřejnosti, ale podle mně je to naprosto přirozená věc. Jsem na Lenčinu cestu pyšný, protože v tom co dělala, dosáhla na nejvyšší mety,“ říká MMA zápasník.

„Vím o té práci od začátku a od začátku mi to bylo úplně jedno. Zakoukali jsme se do sebe hned a byla mezi námi okamžitá chemie. Bylo to poprvé v životě, kdy jsem nekalkuloval a nepřemýšlel absolutně o tom, co si o mně kdo bude myslet,“ přiznává Martínek.

Manželku bere na rozdíl od mnoha kolegů bijců i na leckdy krvavé MMA zápasy. „Mám ji tam vlastně jako corner mana, sedí v rohu. Nedělá scény, nepanikaří, sleduje to a bere to tak, jak to je,“ říká zápasník, který trénuje s českou fighterskou špičkou, kam patří například Karlos Vémola nebo Jiří Denisa Procházka. Nejvíce za zápas prý dostal v Rusku, kde šlo o částku přesahující v přepočtu půl milionu korun.

Také manželka bijce má za sebou ve své profesi úspěchy. „Dostala jsem ocenění za Nejlepší scénu, pornooscara v Las Vegas. Také jsem vyhrála v kategorii Nejlepší glamour scéna a Nejlepší lesbická scéna. To jsou taková má největší ocenění, o kterých má podle mě smysl mluvit,“ vysvětluje Lenka Martínková, která se momentálně živí prodejem fetish sortimentu.

„Jsou to věci od nejoblíbenějších pornohvězd z celého světa. Nejedná se jen o oblečení, ale i o různé pomůcky a věci běžného používání. Slečny prodávají například i své vlasy, osobní hřebeny a podobně. Ještě mě napadlo nechat vyrobit všem našim performerkám po vaginálním stěru vlastní vaginální parfém. Je to z toho důvodu, že klienti mohou být jeho prostřednictvím během sexuálních aktivit svým způsobem trochu blíže té pornoherečce,“ plánuje podnikatelka.