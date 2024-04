Se snoubencem fotbalistou máme syna, ale nežijeme spolu, říká Edwardsová

Zpěvačka, která se proslavila v hudební skupině Little Mix, z nesoužití viní partnerovu práci. Fotbalista totiž loni přestoupil z Liverpoolu do tureckého Besiktase v rámci Süper Lig, kde podepsal tříletou smlouvu.

„Nebudu lhát, je to těžké. Když hrál za Liverpool a bydlel v Manchesteru, bylo snadné cestovat tam a zpět, ale Turecko je trochu dál a on nemá moc volna,“ svěřila se Edwardsová v rozhovoru pro televizní pořad The Jonathan Ross Show.

„Snažím se nastartovat sólovou kariéru a zároveň mám dvouleté dítě, takže je toho hodně, ale děláme to pro ty, které milujeme, že?“ řekla zpěvačka. „Stejně jsme spolu nikdy nebydleli – za celých těch osm let, co jsme ve vztahu.“

Moderátor Jonathan Ross se jí také ptal na píseň, kterou napsala společně se zpěvačkou RAYE o jejich vztahu. „Já a můj partner se nehádáme, jsme velmi pohodoví. Ale zároveň umím být občas malicherná mrcha, nemůžu si pomoct. Nevím, jestli je to mým znamením, jsem rak. Jsem hodně tvrdohlavá, hodně emotivní,“ vysvětlila.

„Často mu zazlívám cokoli, co řekne. Prostě si nemůžu pomoct, jsem taková. Začali jsme o tom psát písničku a mně přišlo, že se s tím textem dokážu opravdu ztotožnit,“ dodala zpěvačka.