Pornoherec si pojistil penis. Pokud se stane impotentním, získá 23 milionů

„Jsem grower, nikoli shower,“ říká Keiran Lee. Grower z anglického grow (růst) je typ penisu, který je při erekci výrazně větší než v klidovém stavu. Naopak shower z anglického show (ukazovat se) je už poměrně velký i v klidovém stavu, ale při erekci se nezvětšuje tak výrazně jako grower.

„Kdybych šel do nočního klubu a nějaká dívka by mě požádala, abych ho na parketu vytáhl, vysmála by se mi a myslela by si, že jsem nějaký břídil a ne slavná pornstar. Kdybyste se podívali na můj penis, proběhlo by vám nejspíš hlavou: ‚Hm, tak tenhle chlap rozhodně nikdy nebude pornohvězda.‘ Ale jsem zkrátka grower a na kameře pak vypadá dost dobře,“ popsal trojnásobný otec od rodiny v rozhovoru pro GB News.

Porno bez nadprůměrného penisu při erekci podle něj dělat nemůžete. „Je jedno, jak velký je v klidovém stavu. Ale když pracujete v našem oboru, tak musíte mít při erekci velký penis. Není to jako domácí sex,“ říká hvězda filmů pro dospělé, která v branži působí už osmnáctým rokem a patří mezi nejlépe placené pornoherce světa.

„Při sexu doma jste často ve tmě nad svou partnerkou, kdežto na natáčení profesionálních sexvideí musíte v podstatě cvičit jógu, aby kamera zabrala všechny úhly a ukázala všechno, co divák potřebuje a chce vidět,“ dodal prošedivělý rodák z britského Derby, vlastním jménem Adam Diksa.

Osmatřicetiletý pornoherec si svůj pracovní nástroj nechal pojistit už v roce 2012 a to rovnou na milion dolarů. „Je to pravda. Ale s inflací bůh suď, jakou cenu má dnes,“ vtipkuje Lee.



Není prý typickým pornohercem, který tráví celé dny v posilovně. „Nejsem rozhodně žádný gym freak. Občas si zajdu zacvičit, protože mě to baví a užiju si to. Ale upřímně? Nejraději jsem ve volném čase s rodinou, svými třemi dětmi a manželkou. Nebo sleduji s přáteli fotbal,“ dodává.

O nebezpečných injekcích do penisu promluvil nedávno i pornoherec a režisér Logan Xander. Ten otevřeně přiznal, že herci dosahují několikahodinové erekce pomocí Viagry a injekcí podpůrné látky vpichované přímo do penisu. Bez toho si prý už dnes muži v pornu nic nevydělají.

„Dokonce i veteráni oboru, kteří točí přes deset let, berou stále Viagru nebo něco jiného. Injekce přímo do penisu jsou nebezpečné, což herci dobře ví. Jehla se navíc musí zavést přímo do kořene penisu a není to rozhodně příjemný pocit. Vím také o hercích, kteří to s dávkou léku přehnali a kvůli priapismu, tedy hodiny trvající erekci, která může zapříčinit i trvalou impotenci, museli k lékaři,“ popsal Xander.

VIDEO: KEIRAN LEE – Dirty Money | After Porn Ends 3 (2019):