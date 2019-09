Pornoherečka Daisy Lee: V branži jel na začátku v drogách skoro každý

Jaký je tvůj nejoblíbenější film, když jsi doma?

Já si myslím, že můj. Ten, kdy jsem měla osmdesát chlapů na scéně. Na to ráda koukám, protože to jsem se překonala a jsem na sebe hrozně pyšná. Koukám, co jsem udělala blbě, jestli mi tam třeba něco neulítlo nikde a tak, Abych to pak napravila do další scény...

A když opravdu relaxuješ?

Tak nějaký horor, třeba Saw.

Kdy přišla ta myšlenka začít s pornem?

Když jsem chtěla hodně peněz za málo práce, rozhodla jsem se točit porno. Odešla jsem z domu v sedmnácti a na Facebooku jsem pak viděla, že nabízejí vysoké výdělky, tak jsem to zkusila. Samozřejmě to bylo porno, tak jsem si řekla, že půjdu na to. Rozjela jsem to a hned při první práci, když mě dali do korzetu, tak jsem si řekla: to jsem prostě já. A věděla jsem, že to budu dělat.

Co děláš, když máš špatný den a nechce se ti do práce? Můžeš třeba zavolat a říct, že nepřijdeš?

To se dřív stávalo. Právě, že jsem byla dřív hodně nespolehlivá a asi jsem si to hodně zkazila, když jsem vstala a dala si čáru. Ale už jsem se spravila. Nefetuju, hodně cvičím, takže jsem plná energie. Ráno vstanu a hned pracuju. Samozřejmě se mi stává, že se mi nechce do práce, že jsem třeba rozbitá, ale to je asi normální u všech.

Celý rozhovor v pořadu Drive na Óčku Dvaadvacetiletá česká pornoherečka Daisy Lee, vlastním jménem Karolína Urbanová, bude jedním z hostů pořadu Drive na televizi Óčko v neděli 29. září ve 22:00 hodin. Povídat si s ní bude Ivo Rafan Traxmandl, a proberou spolu jak osobní život Daisy, tak veselé historky z natáčení. Daisy je jedna z mála, která se o své profesi nebojí mluvit naplno a popisuje věci tak, jak jsou.

Takže už i ve tvé branži se prosazuje zdravý životní styl?

Branže je proslulá tím, že hodně lidí bere drogy, fetuje. Ale nikdo to v pornu rozhodně nemá rád. Produkce to rozhodně nepodporuje, protože ti lidi jsou pak nespolehliví, náchylní k nemocem, nedá se s nima pracovat, mají velký oči... Skoro každý z branže si snad prošel tou fází, kdy fetoval a nechodil na práci, ale většina se pak spravila.

Jaký je sex pro tebe doma? Máš teď přítele?

Nemám. Myslela jsem si, že když hodně pracuju, tak pak nechci sex doma. Ale zjistila jsem, že nechci sex s ním, že už mě nepřitahuje. Nebylo to mnou, ale jím. A taky je hloupé, že když přijdu domů a přítel chce pusu. Tak jsem řekla třeba: „Počkej, já si zajdu do koupelny vyčistit zuby.“ Ale tak nebudu mu dávat po práci pusu, to by bylo ode mne hnusné. Radši mu to řeknu.

Jakého muže by sis představovala?

Miluju potetovaný chlapy, úplně nejvíc miluju fightery. Velký svalnatý chlapy.