Ženský mozek vzrušuje porno stejně jako mužský. Studie boří mýtus

Její význam je podepřený jejím rozsahem. Analyzovala totiž jednašedesát předchozích výzkumů, které zkoumaly mozkové reakce 1 850 mužů a žen na erotické obrazové vjemy. Závěry, k nimž meta-studie publikovaná v magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences vedla, jsou jednoznačné.

„Nabízejí silný kvantitativní důkaz, že nervová odpověď na vizuální sexuální stimul nezávisí na biologickém pohlaví, což jde proti obecně akceptovanému náhledu,“ píší její autoři z německého Insitutu Maxe Plancka pro biologickou kybernetiku.

Vizuální sexuální podněty aktivují podle analýzy jak u mužů, tak u žen tytéž kortikální a subkortikální oblasti, jako je amygdala, insula a striatum. „Mnohé z oněch oblastí jsou spojeny rovněž s emočními informacemi a část z nich souvisí se systémem odměn,“ cituje autory list The Guardian.

Zkoumané studie sice vyjevily jisté omezené rozdíly mezi muži a ženami, ty se však podle vědců „týkají subjektivního hodnocení předloženého materiálu“. Server Inverse jejich sdělení překládá do srozumitelnějšího jazyka: Většina rozdílných reakcí nesouvisí s pohlavím, ale s tím, zda se divákovi nebo divačce to, co vidí, líbí – nebo ne.

Rozdíly autoři analýzy nalezli, pokud jde o dopady sledování videa – a reakce na dívání se na fotografie. Ani v tomto případě však rozdíly nesouvisejí s pohlavím. Jde o to, že sexuálně explicitní fotografie aktivovaly mozek silněji než pornografická videa. Vědci však upřímně doznávají, že na otázku, proč to tak je, odpověď neznají.

Zajímalo je však též, zda má ženský mozek stejné množství šedé hmoty jako mužský. Právě odkazem na možný rozdíl v objemu šedé hmoty totiž předchozí studie vysvětlovaly údajnou odlišnou reakci mozků na erotické materiály podle pohlaví. Analýzou více než třiceti předchozích prací, které celkem zahrnuly přes 3 700 lidí, však němečtí vědci zjistili, že rozdíl neexistuje. Jen malá menšina studií tvrdila opak, ženský mozek měl přitom podle nich šedé hmoty více.

Ve hře nejsou jen biologické reakce, ale i kultura

Jakkoli je německá studie autoritativním příspěvkem, který zpochybňuje rozdíly mezi mužským a ženským mozkem, jde-li o reakce na explicitní erotický podnět obecně, má limity. A její autoři je nezastírají. Zaprvé se vědci zajímali o mozek jako celek – a mohly jim uniknout menší, ne tak patrné mozkové reakce, které se mohly podle pohlaví lišit, uvádí server Insider.

Sám vedoucí německé studie Hamid Noori pro magazín New Scientist dodal, že jinak mohou reagovat mozkové buňky mužů a žen. A podotkl, že studie, které měl jeho tým k ruce a které zkoumal, neměly nástroje, které by takové projevy dokázaly vidět. Kromě toho se samozřejmě lišil erotický materiál, který jednotlivé analyzované studie svým respondentům a respondentkám překládaly.

Nicola Davisová v článku v The Guardian navíc zdůrazňuje, že nezpochybnitelnou roli hrají v mužské a ženské reakci na pornografii sociálně-kulturní vzorce. A Noori souhlasí. „Ženská sexualita má kolem sebe stigma,“ soudí. To podle něj může vést k tomu, že se ženy zdráhají vyjadřovat, co skutečně cítí.

„Na mozkové úrovni reagují muži a ženy na vizuální sexuální podněty stejně. Rozdíl vzniká v tom, co s tím děláme následně,“ uzavírá.