Kolik nocí jste minulý měsíc strávil v hotelích?

V květnu zrovna hodně, protože jsem byl s rodinou na dovolené. Takže se to vyšplhalo asi na dvacet nocí, většinou je to tak deset. Dalo by se říct, že zhruba třetinu měsíce trávím v hotelích.

Spal jsem v autě, sprchoval se na hlavním nádraží a v jednom obchodě jsem si ve výprodeji kupoval pořád dokola růžové košile za třicet korun.