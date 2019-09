Fanoušci porna překvapili: jsou méně sexističtí než jiní muži

Celá diskuze přitom není bezvýznamná. Zatímco zažíval například server Pornhub v roce 2007 milion návštěv denně, o jedenáct let později už to bylo 92 milionů. Zájem vědců o to, jak obdobné servery působí na postoje svých konzumentů, je tedy víc než oprávněný.

Zejména proto, že součástí pře jsou též silné hlasy, podle nichž sledování pornografie posiluje nadřazené i nenávistné postoje k ženám a sexuální násilí, jak tvrdí například kniha Pornland Gaile Dinesové, ale též dlouhá řada studií. Jenže též z důvodu, že porno označují za epidemii ohrožující společnost stále častěji politici, dokonce celé americké státy, jako například Utah, Arkansas, Jižní Dakota, Tennessee.

Fanoušci porna mají pokrokovější postoje

I proto se kolektiv čtyř vědců různých oborů vydal, z profesionálních důvodů, na pornofestival AVN Adult Entertainment Expo v Las Vegas. Na akci se jali zpovídat její návštěvníky. Celkem jich bylo 294, průměrný věk činil 44 let, jen 34 procent bylo ženatých, byli však vzdělanější než průměrná populace. Zhruba polovina se doznala k tomu, že porno konzumuje „méně než jednou denně, ale více než jednou týdně“. Na 36 procent ho sledovalo „každý den“.

Výzkumníci se jich vyptávali na jejich postoj ke čtyřem stanoviskům, které jinak respondentům v Americe předkládají výzkumy General Social Surveys. První tvrdí, že „pracující matka dokáže mít se svými dětmi stejně vřelý a bezpečný vztah jako matka, která je v domácnosti“, druhý říká, že „muži jsou emociálně uzpůsobenější pro politiku než většina žen“. Podle třetího je „pro všechny lepší, když muž působí mimo domov a žena se stará o domov a rodinu“, čtvrtý soudí, že „kvůli diskriminaci by zaměstnavatelé měli věnovat speciální úsilí ohledně zaměstnávání a podpory kvalifikovaných žen“.

Vědecké návštěvníky pornografického veletrhu přirozeně zajímalo, zda se odpovědi fanoušků porna budou lišit od mužů, kteří jsou zpovídáni v celospolečenských pravidelných dotaznících. Ke svému překvapení jejich studie vydaná v magazínu Sociological Forum zjistila, že porno-fanoušci mají k sexismu, toxické maskulinitě a nadřazenosti nad ženami dál než průměrní muži.

K pracujícím matkám se tak stavělo bez diskriminace 90 procent návštěvníků porno akce, zatímco ve společnosti obecně to bylo jen 70 procent. S prohlášením, podle něhož by ženy měly v rodinách zastávat tradiční role, nesouhlasilo 80 procent návštěvníků veletrhu, ve společnosti jako takové to bylo o sedm procent mužů méně.

Obě skupiny se poté shodly v míře nesouhlasu s tvrzením, že muži jsou lépe vybaveni na politickou práci, odmítlo ho 80 procent návštěvníků i mužů obecně. Nejmenší podpory se dostalo tvrzení, podle něhož si ženy kvůli diskriminaci zaslouží v práci ohledy. Z řad návštěvníků veletrhu ho podpořilo 72 procent, v průzkumu General Social Survey to bylo zhruba o dvě procenta víc. Na serveru The Conversation však autoři studie dodávají, že i tak je to větší podpora, než afirmativní akci ve prospěch žen na pracovištích dali účastníci speciálního výzkumu Gallupova ústavu. V průměru ji v něm podpořilo jen 69 procent žen a 61 procent mužů.

Morální panika. Šlápněme na brzdy

„Naše studie zpochybňují některá tvrzení, podle nichž porno podporuje de facto negativní a nepřátelské postoje k ženám,“ cituje jednu ze členek autorského týmu Crystal Jacksonovou server Pacific Standard.

Na serveru The Conversation kolektiv připomíná, že jeho práce není jedinou, která neshledala, že by porno produkovalo sexismus. Samotný průzkum General Social Survey podle nich v roce 2016 doložil, že konzumenti porna mají víc rovnostářské náhledy na ženy ve vysokých funkcích, pracující ženy i potraty. Navíc upozorňují na to, že kritici pornografie opomínají rostoucí trend nástupu LGBT komunity do pornografie, jak jako tvůrců a tvůrkyň, tak jako konzumentů a konzumentek.

„Prozatím je tedy pravděpodobně nejlepší šlápnout myšlence, že pornografie způsobuje negativní postoje k ženám, na brzdy. Důkaz prostě neexistuje. A je to tak, že spíše než že by porno bylo zdrojem krize veřejného zdraví, jsou mnohé řeči o něm morální panikou,“ uzavírají autoři.

Redaktorka serveru Jezebel Tracy Clark-Flory ke zprávě o studii přidává svou osobní vzpomínku na svou návštěvu lasvegaského pornografického veletrhu. Obávala se, jaké návštěvníky tam potká. Neurvalé, vulgární, mlsně pošilhávající? Pány, kteří kolem sebe rozhazují explicitní, sexistické poznámky? „Pak jsem uviděla realitu, muži trpělivě čekali v dlouhých frontách na podpisy vystupujících, někteří s sebou měli v batohu plakáty, obaly pornofilmů. Bylo to spíš jako setkání sběratelů komiksů,“ popisuje na serveru Jezebel.