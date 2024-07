Pornem to nekončí. Tyto hvězdy vzdělávají, vyučují i propagují

Angela White, ta nejvěhlasnější: porno dělá, jako vědkyně ho i zkoumá

Je jednou z nejpopulárnějších pornohereček dneška. Porno je přitom pro Angelu White i předmětem studijního zájmu.

Na univerzitu šla jako pornoherečka studovat vlastně ze zaskočené zvědavosti. Když totiž popravdě odpovídala na to, čím se živí, čelila stereotypním reakcím: A není to degradující? Neponižuje tě to? Jak to vydržíš?

Nerozuměla tomu, točit porno se jí líbilo. Porno jí přišlo osvobozující už od prvního setkání s ním v teenagerských letech. Její vlastní zkušenost potvrzovala, že nemusí ženy ničit, ponižovat. V čem je problém? Vydala se to prozkoumat na gendrová studia na Melbournské univerzitě. Ve škole nikdo nevěděl, že je sama pornoherečkou, ani její vedoucí profesorka Sheila Jeffreysová, zakladatelka první britské protipornografické organizace z roku 1977.

Mohla jsem takříkajíc poznat nepřítele, jeho argumenty, líčí White. Co o nich tedy soudí a co soudí pornu z perspektivy gender studies? Ač nese její studijní práce z roku 2010 podtitul „Radikální potenciál rozkoše v pornografii“, zní náhled White uměřeněji. Porno podle ní nedělá z pornohereček ani jen oběti, ani pro ně nepředstavuje pouze emancipaci. Ony krajní póly existují, většina hereček je však někde mezi, míní.

Ve své práci nesoudí, nehledá ani výlučné zdrcené oběti, ani jen silné protagonistky, jak vyložila portálu The Daily Beast. „Dívám se na to, jak vystupující v pornu zažívají vlastní sexualitu, jak ji hraní v pornu mění,“ uvedla.

Pro ni samotnou znamená porno přijetí její sexuality a emancipaci. I proto vlastně učinila hned při svém vstupu do branže v roce 2003 politické rozhodnutí, jak tomu říká, že bude vystupovat pod vlastním jménem, že se neskryje za umělecký pseudonym. Dodává, že porno je jednou z mála profesí, kde berou ženy více než muži. Akceptuje však protikladné názory kolegyň z branže, například někdejší pornoherečky Lany Rhoadesové.

A vítá vliv, který mělo na natáčení hnutí MeToo. Popisuje, že před natáčení si, alespoň v její produkční společnosti, sednou herci a herečky s konzultantkou nebo konzultantem, projedou scénář a souhlasy. „Ano, souhlasím s hraním si s bradavkami, ale bez štípání,“ uvedla jako příklad pro The Sydney Morning Herald.

Studium ji od porna neodvedlo, má vlastní společnost AGW Entertainment, a exkluzivní smlouvu se společností Brazzers. Jako první se jí povedlo získat po třech po sobě jdoucích letech titul nejlepší pornoherečky na prestižní soutěži AVN Awards. Kromě mnoha jiných ocenění.