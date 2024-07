Záhada Gubu. Byl bohatý, vzdělaný. Potom ubil ženu a zastřelil muže

Kapesníček v kapcičce, skvostně padnoucí oblek. A styl, po líčení toho, jak ubil mladou zdravotní sestru, prý Malcolm Macarthur policii vysvětloval, co obnášejí jejich roční znamení.

Gubu, tak oněm šokujícím činům říkalo Irsko. Zkratka vycházela z prohlášení tehdejšího irského premiéra Charlese Haugheye, odkazovala na slova „grotesque, unbelievable, bizarre, unprecedented“ (groteskní, neuvěřitelné, bizarní, bezprecedentní).

Oněmi přívlastky nepopisoval předseda vlády, a po něm média, skutky pana Malcolma Macarthura jen tak. Neměly shrnovat jen brutalitu vraždění, mladou zdravotní sestru umlátil pachatel kladivem, mladého farmáře vlastně popravil, docela zbytečně, oba akty provedl naprosto chladnokrevně, pragmaticky, bez emocí. Vypočítavě, plánovaně. Expresivní přívlastky měly připomínat i postavu pachatele, byl z bohaté vrstvy, chlubil se kultivovaností, uměřeným chováním, konexemi. Byl antitezí kriminálníka.

Fakt, že člen rozmařile žijící smetánky sprovodil ze světa dva mladé pracující, onen třídní rozdíl, bušil provokativně do hlav. Stejně tak fakt, že vrah u soudu nelitoval. Že jej proces nepřiměl k tomu, ucítit břímě viny. Že ani po všech slovech obžaloby, po všech citacích ze zpráv vypočítávajících fatální zranění obětí nedošel lítosti. Že ho nic nedonutilo akceptovat, že provedl nemorální, nelidský akt.

Skutečnost že se neodhalil mechanismus, který by osvítil Macarthurovo jednání, křičel do světa, že přiznání pachatelství ani trest o sobě nestačí. Schází vysvětlení. Byla to ztráta kontroly? Moment šílenství? Projev roky zastíraného sadismu? Výraz třídní arogance? Psychopatický egoismus? Co by to vysvětlilo? Děsila i vrahova bohorovnost. Hrozivá záporná postava celého příběhu nedávala smysl, na to důležité nedopovídala.

Do její mysli se pokusila nahlédnout kniha Marka O´Connella Thread of Violence. S panem Macarthurem, který byl za dobré chování propuštěný po třiceti letech vězení v roce 2012, se začal scházet během covidu. Uhlazený muž, který si dával záležet, aby jeho angličtina zněla jak mluva horních tříd, se mu nakonec svěřil, že svůj případ sám „studoval“. Přesněji řečeno, sám bádal nad tím, „proč jsem mohl udělat, co jsem udělal“.

Neměl na mysli důvod svého jednání, tedy získání peněz. Myslel tím, „proč jsem použil onu specifickou techniku, kterou jsem použil“. Ano, o zabití dvou lidí mluvil jako o „použití specifické techniky“. „Míníte tím vraždy,“ upřesnil mu a připomněl O´Connell.

„Nuže, míním tím osvojení si kriminálních prostředků,“ trval na právnické řeči, která zní uhlazeněji, oficiálněji, techničtěji, odosobněně, Malcolm Macarthur.