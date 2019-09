Audio porno: ženy našly svůj žánr. A vynáší miliony dolarů

Porno bylo a dominantně pořád je tradičně podřízeno mužskému uspokojení a nabízí velmi omezený pohled na lidskou sexualitu. Nedává prostor představivosti, fantazii, empatii, sází na přímočarost a vizuální rozměr. Podle mnoha vědeckých interpretací ženské sexuality na ženské vzrušení nefunguje.

Žánr se však jako nedobytná chlapská tvrz neopevnil, jeho brány se začaly otevírat i ženám, jejich preferencím a touhám. Objevilo se feministické porno, režisérky a producentky jako Erika Lust otevřely cestu dalším pornografkám. A leckteré z nich se vydaly docela jiným směrem, než aby sáhly po kameře.

Sázejí na zvukové porno, i když jejich nahrávky – zdůrazněme, že velmi úspěšné nahrávky – mají mnohem větší přesah a přínos než výlučně erotický, pornografický.



Sex s přesahem

Ostatně, například Billie Quinlanová a Anna Hushlaková, zakladatelky firmy Ferly, se daly před dvěma lety dohromady s myšlenkou zlepšit duševní a emocionální zdraví dívek ve vyspělém světě. Dospěly přitom až k sexu a sexualitě, protože je berou, jak opakují, za podstatnou součást spokojeného, zdravého života. „Zjistily jsme, že kolem sexu a sexuality je stále mnoho studu. A začaly jsme prozkoumávat oblasti, jako je objektifikace, tělesná image, sexuální zdraví a rozkoš,“ líčí v magazínu Forbes výkonná ředitelka Ferly Hushlaková.

Obě dámy přitom připomínají, že jejich služby v kategorii porno uvěznit nelze. Jejich cílem je komplexní rozvoj. „A sex je nástrojem, jak toho dosáhnout. Povzbuzujeme lidi, aby rozvíjeli zdravé návyky skrze praxi sexuální sebe-péče,“ říká trochu komplikovaně Hushlaková.

V realitě jejich podnikání to znamená, že nabízejí aplikaci, která je ženám průvodkyní pro udržování zdravého těla i mysli. Sex je toho součástí, proto jejich firma spolupracuje s odbornicemi z oblasti sexuologie i tantry. A kvůli tomu pracovnice Ferly zpovídaly na čtyři sta žen o jejich preferencích, obavách a starostech, co se týká sexuálně spokojeného života.

Zdůrazňují přitom tři jeho propojené prvky. „Biologie a ženské tělo, emoce a psychologie a neuvěřitelně důležité kulturní prostředí a společenský svět, kam patří též média, porno a zprávy ze sociálních sítí o sexu,“ shrnuje Quinlanová. V komunitě na webu Ferly, která si říká Pionýrky rozkoše, se uživatelky zmocňují jazyka, aby se bavily o svých touhách i studu, aplikace jim nabízí audio nahrávky, s nimiž mohou svou sexualitu objevovat a zkoumat. Jejich start-up má zákaznice v třiapadesáti zemích světa.

Audio je víc sexy než video

Nabídku erotiky, kterou zatím trh nevyvinul, chtěla dát ženám i Gina Gutierrezová a Faye Keeganová. Nakonec je k projektu Dipsea inspiroval poslech podcastu Headspace. „Pomyslela jsem si, že to je přesně ono, o čem mluvíme. Je to super smyslové, vytváří to pocit, že něco cítíte, je vám lépe. Nejde jen o poslech, jde o to, co se stane po něm. Cítíte se uvolněná, jste ve větším kontaktu se svým tělem,“ líčí Gutierrezová v listu The Guardian.

Jakkoli je zvukový záznam považovaný za archaismus, retro model, má podle ní velkou výhodu, která mu paradoxně dává punc modernosti. „Když odstartovaly podcasty, hodně lidí bylo zaskočených. Protože budoucnost mělo a má mít video. Jenže já mám za to, že je potřeba mluvit o tom, že když se díváte na obrazovku, cítíte se jako gaučoví povaleči. Vaše mysl nepracuje. Jen konzumujete, konzumujete. Audio se od toho liší. Audio váš mozek víc zaměstnává,“ vzdává hold Guiterrezová.

Dipsea nabízí ženám tři porno příběhy týdně. V archivu jich má na dvě stě, trvají mezi sedmi a patnácti minutami, zahrnují sex ve vlaku i ve veřejné knihovně, sex ve třech, heterosexuální i queer, BDSM… Olivia Taylorová, která má v Dipsea na starosti obsah, však zdůrazňuje, že mnohem víc než o vylíčení samotného sexuálního aktu jde o cestu k němu, o atmosféru, spíše než o nejpřesnější popis jde o rafinované nechávání prostoru pro posluchaččinu imaginaci. A autoři erotickou atmosféru nestaví na realistické deskripci tváří a těl postav, které se sexu dopouštějí.

„Dáváme přednost zaměřit se na vztahy, na propojení postav za hranicemi fyzické atraktivity. K personální dynamice se posluchačka dokáže vztahovat lépe, je univerzálnější než fyzické atributy. Naše perspektiva je taková, že barva očí je méně podstatná než to, jak se cítíte, když se na vás dívají,“ naznačuje Taylorová..

Oaklandská sexuoložka Nenna Joinerová potvrzuje, že to má své kouzlo. „Je to, jako kdybyste leželi vedle nich na posteli a pozorovali je, aniž by vás viděli,“ popisuje pocity při poslechu příběhů z autorské dílny Dipsea, „chcete být při tom, zatímco při sledování vizuálního porna nechcete být příliš blízko. Chcete je na délku paží.“

Velkou výzvou je pro tvůrčí tým samozřejmě výběr hlasů. „Co zní skutečně a vzrušivě v reálném životě, nemusí tak znít v audio záznamu,“ vysvětluje Guiterrezová. A daří se jim. Projekt spustily v roce 2018, letos se jim povedlo sehnat injekci ve výši pěti milionů dolarů a do jejich byznysu naskočily další kapitály a velká jména, například výkonná šéfka firmy na výrobu podprsenek Third Love Heidi Zaková.

Dipsea je rozhodně produktem své doby, je plná odkazů na mileniálskou generaci. V příbězích defilují kurzy jógy, erotické jiskry přeskakují při jízdě Uber dopravou. „Erotika je tu dlouho, ale nebyla aktualizována inovacemi a výzkumem. Jsme start-upové studio, které vytváří originální obsah, a ten není založený jen na naší ženské intuici, ale na datech, která máme od uživatelek,“ dodává Guiterrezová.

Dělat audio porno je cool

Žádný incest, děti, žádné scény o sexu bez souhlasu, bestiální praktiky. Jinak vše, tak zní principy porno podnikání firmy Quinn Caroline Spiegelové. „Je to mix mezi profesionálním a amatérským obsahem. Některé ženy vzdychají, jako by se nahrávaly na iPhone, jiní herci a herečky mají pod hlasy zvuk oceánu,“ popisuje Spiegelová.

K byznysu se dostala, když musela bojovat s vlastní sexuální dysfunkcí a ke své roztrpčenosti seznala, že je velmi obtížné najít erotickou nabídku, která by byla pestřejší a neměla podobu mainstreamového porna a vibrátorů. Svou misi bere jako boj se stigmatem, které s sebou ženské sexuální uspokojování a objevování nese. A je víc než spokojená. „Dělat audio porno je fakt cool, protože zůstáváte anonymní, zatímco máte fanoušky, vyděláváte peníze a pomáháte tuně lidí cítit se opravdu dobře,“ říká spokojeně Spiegelová.

Tak docela bez starostí to však není, poznamenává Andrea Oliver García, výkonná ředitelka firmy Emjoy. Do audio porno byznysu se pustila s mnoha zkušenostmi manažerky v oblasti virtuální reality, shledala však, že zajistit finanční zdroje je pro toto podnikání obtížné. Porno, jakkoli inovativní, s sebou nese stigma.

„Vždycky jsem se považovala za feministku. A jak jsem vyrůstala, zjišťovala jsem, že mnoho mých přítelkyň žilo svou sexualitu se studem a že o sobě, svých tělech věděly velmi málo, dokonce včetně toho, zda měly, nebo neměly orgasmus,“ líčí. Začala se „sexuální propasti“ mezi mužskou a ženskou sexualitou věnovat – a její projekt Emjoy by ji měl napomáhat zdolávat.

I její podnikání je rozkročenější, než aby nabízelo jen zvukovou pornografii. Zahrnuje sexuální a psychologické poradenství, kurzy mindfulness, radí, jak zvednout sexuální libido.

A navzdory porno-stigmatu má budoucnost. Server EU-StartUps.com její projekt zařadil do deseti sexuálních technologických start-upů, které se v roce 2019 vyplatí sledovat. Mimochodem, právě s firmou Ferly. A koncem července server hlásil, že firma Emjoy získala investici ve výši milion eur od firmy Nauta Capital.