Bez nebezpečných injekcí do penisu si dnes nic nevyděláte, říká pornoherec

Odborníci na lidskou duši dlouhodobě kritizují pornoprůmysl, protože vytváří nerealistické sexuální vzory, které vyvíjejí značný tlak na populaci. Mnoho lidí si myslí, že musí při sexu vypadat a fungovat stejně jako pornoherci. Zvláště mnozí muži trpí tím, že jejich penis není zdaleka tak velký jako u protagonistů filmů pro dospělé.

V poslední době je však hojně kritizována také čím dál častější prezentace nereálné, hodiny trvající erekce. „Když nemáte při natáčení erekci, což se popravdě stává dost často, nikdo vám nezaplatí, nikdo si nic nevydělá a jen jste celý čas vyhrazený pro natáčení a šanci předvést výkon promarnili, popisuje Logan Xander, který sám natočil řadu filmů v roli herce i režiséra.

V podcastu Bougie Show na otázku, zda některý z pornoherců má tak dlouho trvající erekci bez Viagry či injekcí, odpověděl pohotově: „Upřímně? Nikdy jsem nikoho takového neviděl. Dokonce i veteráni oboru, kteří točí přes deset let, pořád berou Viagru, nebo něco jiného,“ říká Xander.

Injekce přímo do penisu jsou nebezpečné, což herci dobře ví. „Musíte vědět, jak vysoká dávka přesně na vás funguje. Myslím, že jsem to u svého těla už zjistil. Nechci nic zakřiknout, ale neměl jsem s tím zatím nikdy problémy a taky nechci ničeho do sebe cpát moc,“ svěřil se pornoherec.

Popsal také, že jehla se musí zavést do kořene penisu a není to rozhodně příjemný pocit. Ví také o hercích, kteří to s dávkou léku přehnali a kvůli nebezpečnému priapismu, tedy hodiny trvající erekci, museli k lékaři. Priapismus může zapříčinit i trvalou impotenci. Někdy stačí přikládat na penis studené obklady. Je však možné, že lékař bude muset přebytečnou krev z penisu odsát, aplikovat adrenalin nebo dokonce přistoupit k chirurgickému řešení.

VIDEO: Logan Xander o pornoprůmyslu a injekcích podporujících erekci: