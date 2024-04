První bod ve finále? Fajn. Ale chceme hrát ještě lépe, říká Nestrašil

Před utkáním se pochopitelně vedly debaty na téma enormní třinecké únavy po velenáročném semifinále se Spartou a naopak pardubické odpočatosti i případné nerozehranosti od série s Litvínovem. Oceláři to zkrátka brali tak, jak to je: měli svůj herní cíl a za tím si, jak je jejich dobrým zvykem, důsledně šli.

„Chtěli jsme začít aktivně, trošku jsme opravdu doufali, že si domácí budou myslet, že jsme unavení a že postavíme obranu někde doprostřed hřiště. Nevím, jestli je to úplně zaskočilo, ale naštěstí jsme dali první gól, který nás uklidnil, a od toho jsme se odrazili,“ líčil Nestrašil.

Třinec otevřel skóre už v deváté minutě, když váhavou rozehrávku a následnou chybu Košťálka u pardubické branky ztrestal Hrehorčák, jenž prostřelil gólmana Willa mezi betony.

Ještě příjemněji pak Ocelářům bylo po trefě Kurovského z 29. minuty - stav 2:0 pro Nestrašila a spol. skýtal při vědomí obranářských schopností Třince a Kacetlově formě už opravdu velkou naději na úspěch. Až poté se Dynamo dostalo výrazněji do hry, nakopla je přesilovka a branka kapitána Sedláka.

„Ve druhé třetině jsme dělali hodně chyb. Dospělo to k tomu vyloučení a gólu Pardubic. Měli jsme dost ztrát kolem útočné modré a ve středním pásmu. To jim vlilo krev do žil. Ve druhém utkání se toho musíme vyvarovat,“ konstatoval Nestrašil.

Obránce Třince Richard Nedomlel (vpravo) pacifikuje kapitána Pardubic Lukáše Sedláka.

Lídr Východočechů Sedlák se předtím nechal docela slušně vydráždit hlavně třineckým Čachem, ale provokovat jej prý třineckou taktikou nebylo.

„My na to nějak nehrajeme. Je nám jedno, kdo je proti nám na ledě, nezaměřujeme se zrovna na Sedláka. Máme pro sérii jiné plány a těch se držíme. Myslím, že jsme nikdy nebyli známí podobnými věcmi kolem. Ale samozřejmě, že když je skrumáž u brány, beci tam musejí. Je to jejich práce, Kácu (Ondřeje Kacetla) musíme hlídat. Nic navíc tam není,“ řekl Nestrašil.

V závěrečné fázi klání Ocelářům při bránění hubeného náskoku nahrálo, když pardubický Zohorna inkasoval nejprve trest na 2+2 minuty za vysokou hůl a posléze šli „za katr“ ještě Hyka a Pánik.

„To nám hodně pomohlo,“ připustil Nestrašil. „Vedení 2:1 nikdy není úplně ideální, to si nebudeme nic nalhávat. Hrát posledních osm minut ze dvanácti přesilovku bylo velkým plusem. V té čtyřminutové jsme snad ještě chtěli něco předvést, ale v té závěrečné už jsme hlavně tahali čas. Chtěli jsme to jen podržet.“

Jeho mančaft tím přirozeně ušetřil i dost sil, kterých rozhodně nebylo nazbyt. Nestrašil nijak netajil, že se od dlouhého sobotního sedmého duelu v O 2 Areně se Spartou snažil zregenerovat, co to šlo.

„V té Praze to bylo naprosto, naprosto neuvěřitelné. Když jsme dali gól v prodloužení, měli jsme energie tak na dvě vteřiny slavení. Bylo to o tom, dva dny co nejvíc spát a dobře se najíst. Jeli jsme sem vlakem, což je pohodlnější,“ nastínil Nestrašil.

„Je to konec sezony a maximálně budeme hrát ještě šest zápasů. Takže člověk celou sezonu mentálně nějak pracuje a spoustu věcí si odříká, aby to, když tyhle situace nastanou, měl v hlavě srovnané. A aby podobné zápasy dokázal uhrát,“ doplnil.