Klasický Třinec, nepřekvapil mě, líčil Radil po úvodní finálové prohře

Ve 43. minutě dostal v přesilovce přesný pas na své obvyklé místo na pravém křídle, ale třinecký fantom Ondřej Kacetl se proti němu zvládl přesunout a vytáhl možná klíčový zákrok zápasu.

„Káca je v laufu, to je jasný, ale myslím, že tahle akce nebyla o něm,“ začal Radil. „Měl jsem to na dlouhou hokejku, puk se trochu postavil a já se ho snažil co nejvíc zvednout. Bohužel se to nepovedlo, šlo to ještě víc,“ dodal.

Radil tak odmítl vyrovnání na 2:2 a Třinec pro sebe získal první bod ve finálové sérii. Dynamo vyškolil. Potrestal jakoukoli chybu soupeře a prakticky každou šanci využil.

„Absolutně mě to nepřekvapilo, Třinec zase hrál ten svůj hokej, který mu funguje. Dostali jsme blbé góly a pak už si to Oceláři umí pohlídat,“ mrzelo Radila.

V deváté minutě nejdřív po odraženém kotouči ze slotu překonal Romana Willa mezi betony Patrik Hrehorčák a v polovině zápasu pardubický brankář neudržel střelu, kterou mu do víka vrátil Daniel Kurovský.

Třinecký Viliam Čacho se raduje z gólu proti Pardubicím.

Přesilovkové snížení kapitána Lukáše Sedláka, který snad poprvé v play off ukázal větší emoce v osobních soubojích, nestačilo. Další šance už Dynamo využít nedokázalo, byť jich mělo několik. A když už do prázdné brány mířil Tomáš Zohorna, puk mu vychýlil spoluhráč Tomáš Dvořák.

„Tak to prostě je. Třinec dokáže všechny tyhle momenty otočit k sobě. Někdo tomu říká umění, někdo štěstí. Ať si každý vybere,“ říkal Radil.

Na nic se ale nevymlouval. Dobře ví, že ve středu v 18 hodin musí ve druhém domácím zápase přijít na led úplně jiný tým. „Hraje se finále, všechno začíná, takže není důvod nic lámat, ale jestli chceme ten pohár, tak prostě musíme najít cestu, jak Třinec obejít,“ líčil.

„Nemáme co ztratit, ve finále se dá jen získat. Zítra začínáme znovu, budeme doufat, že se zase štěstí otočí k nám, ale v první řadě musí všechno začít od našich bojovnějších výkonů a větší chuti. Musíme proměňovat šance, pak to bude úplně o něčem jiném,“ dodal Radil.