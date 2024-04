Pardubický kapitán Sedlák: Bude to skvělý hokej. I Třinec ještě najde síly

K vysněnému poháru není bůhvíjak daleko — „jen“ je třeba čtyřikrát zdolat třinecké Oceláře, obhájce zlatých medailí, kteří extralize panují s přestávkou v covidové sezoně 2019-20 už plných pět let.

Pardubice – Třinec Úterý 18.00 online

A tak se na prahu finále, prvního pardubického od zisku šestého poháru v klubové historii na jaře 2012, řeší obvyklé dilema: Je lepší jít do mistrovských bitev odpočatý, ale bez zápasové praxe z posledního týdne (což je případ Pardubic, které si v semifinále poradily s litvínovskou Vervou ve čtyřech utkáních), nebo v tempu, ale vyždímaný (jako Třinec, jenž se „mlel“ s pražskou Spartou v sedmi kláních, přičemž to poslední navíc trvalo de facto dva normální mače)? Sedlák odpověď přenechá dění na ledě.

„Myslím, že se to stejně všechno vyrovná a každý tým na finále najde síly. Snad vstoupíme do první třetiny podle představ — dařilo se nám to i v sériích předtím,“ přeje si zkušený jednatřicetiletý centr.

Pardubičtí hokejisté slaví trefu v zápase s Litvínovem.

Sebedůvěra jako základ

I když Pardubičtí svoje nohy a těla oproti Ocelářům výrazně pošetřili, jsou si oba celky v jednom velice podobné – jistotou v sebe sama.

„Nepanikařili jsme, když to bylo jen o gól, ať už v první třetině, nebo v posledních minutách. Paradoxně nám dělalo problémy spíše vyšší vedení,“ srovnával Sedlák.

V play off — ve čtvrtfinále, či potom v semifinále — navíc pro Dynamo nebyl problém obracet nepříznivý dílčí vývoj. O tom, že Oceláři jsou v tomto směru experty na slovo vzatými, je skoro zbytečné se vůbec bavit; jejich série se Spartou byla víc než vypovídající.

„Pro nás i pro diváky to bude skvělý hokej,“ míní Sedlák. Kromě jiného sází na výtečnou partu v pardubické kabině, kterou má na povel: „V průběhu sezony jsme si prošli různými věcmi — lepšími i horšími. Zatím jsme to zvládali, takže se soustředíme na svůj výkon.“

Pánik už na „správné“ straně

Při vší úctě k Třinci, na papíře nad Pardubice v soutěži není, i proto byly prakticky po celou dobu vnímány jako její top favorit. Respekt však budí ocelářská přesilovka, jež je na úplně jiné kvalitativní úrovni než ta pardubická. Zatímco Třinec z 29 nabídnutých příležitostí využil hned osm — play off tak vládne s úspěšností 27,6 procenta —, Pardubice z 28 početních výhod proměnily jen tři, ze 12 účastníků vyřazovací části jsou úplně nejhorší a jejich úspěšnost 10,71 procenta je vyloženě tragická.

Plusem pro Dynamo je, že do jeho týmu po lednovém trejdu za Davida Ciencialu patří bývalý ocelář Richard Pánik. Ten se totiž v základní části proti Pardubicím gólově prosadil v obou úvodních kláních a ve čtvrtém už za nového zaměstnavatele mířil do černého dokonce dvakrát.

Kdo se v Pardubicích nevejde do haly, ten může Dynamu držet palce u velkoplošné obrazovky, jež bude instalována na Pernštýnském náměstí. „Je super, že tím město žije. Myslím, že si toho v týmu všichni vážíme. Hrajeme pro fanoušky, pro lidi, pro Pardubice. Zaslouží si to za všechny ty roky. Těšíme se, jak nás poženou dopředu,“ říká Sedlák.

Nový český hokejový mistr bude znám nejpozději 28. dubna.