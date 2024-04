Je čas udělat si nové vzpomínky, říká před finále pardubický útočník Radil

Spolu s ním jeho dva parťáci ze současné lajny, Tomáš Zohorna s Robertem Kousalem a obránce Jan Kolář.

„Pořád narážíme na nějaké historky, ale to už je pryč. Je načase udělat si nové vzpomínky,“ vyhlásil sebevědomě Radil, kterému ve zmíněné době bylo jednadvacet let.

Pardubice – Třinec Úterý 18.00 online

„Abych řekl pravdu, tak si vůbec nepamatuji, jak jsem to v tom věku všechno prožíval. Mám to v hlavě jako takový rychlík, který kolem mě projel. Proto je potřeba si to připomenout,“ usmál se Radil.

Do finále Pardubice vlétnou prvním domácím zápasem už zítra v 18 hodin. Do enteria areny nakonec dorazí Třinec, který neuvěřitelným způsobem vyřadil pražskou Spartu. Ve čtvrtém prodloužení sedmého duelu Oceláři dokonali historický obrat ze stavu 0:3 na zápasy. „Ani nevím, jak to okomentovat. Prostě Třinec, no,“ smekl Radil.

Hlavu měl s týmem asi pořádně zamotanou. Ve čtvrtek na týmové večeři sledoval šestý duel zmíněné série, ve kterém Sparta doslova v poslední vteřině vedla 1:0, a zdálo se, že přijde na finále, o kterém se mluví od září. Dvě setiny před koncem ale zvládl vyrovnat Daniel Voženílek a udržel Třinec ve hře. „Nevěřil jsem tomu, někdo asi nad Oceláři drží ochrannou ruku,“ uvažoval Radil.

Tomáš Zohorna (vlevo) a Lukáš Radil se radují z prvního gólu Pardubic ve třetím semifinále proti Litvínovu.

Dodal, že je Dynamu nakonec jedno, kdo proti němu bude ve finále stát. Přesně tohle byl ale scénář, který si jistě v duchu všichni členové týmu přáli. Zatímco Východočeši od 5. dubna odpočívají, do enteria areny přijede sice nabuzený, ale zároveň značně unavenější soupeř, který počítá i raněné.

„Určitě to bude výhoda, protože jsme měli daleko více času na regeneraci a v klíčových momentech to může být znát,“ přemítal Radil. „Teda doufám,“ dodal hned.

Volno s týmem trávil především na golfu, kapitán Lukáš Sedlák jej dokonce označil za nejlepšího hráče. „Rád bych řekl, že to jsem já, ale lhal bych. Nejlepší z nás je určitě Ráďa, má perfektní švih,“ popsal.

Na radovánky ale musí všichni rychle zapomenout. Jde se do práce. Třinec vyhrál patnáct sérií v play off v řadě a chce svůj pátý extraligový titul v řadě. Pardubice navíc moc dobře vědí, jaké to je si na něm vylámat zuby, když mu loni podlehly v sedmém zápase semifinále. „Sebevědomí máme. Hradec i Litvínov nás dosud dobře prověřily a myslím, že ve finále nejsme náhodou,“ uvažoval Radil.

Očekávaná finálová série bude v Pardubicích pokračovat hned ve středu taktéž od 18 hodin, do Třince se přesune během následujícího víkendu.