Úkaz Třinec. A valíme dál! Srazí šampion po Spartě i odpočaté Pardubice?

Povedl se jim jedinečný veletoč. Proti Spartě ztráceli 0:3 na zápasy, následující čtyři utkání ale zvládli a díky výhře 3:2 ve čtvrtém prodloužení slavili v pražské O2 areně po druhém nejdelším střetnutí ligové historie postup.

Do libeňské haly přišlo v sobotu 16 780 diváků, daleko nejvíc v aktuálním play off.

Hrálo se tak dlouho, že ve stáncích s občerstvením došlo jídlo. Zbyly jen chipsy a pivo.

Přesto fanoušci vydrželi až do konce, byť většina z nich odcházela zklamaná.

Třinec si zahraje už šesté finále po sobě, může získat pátý titul v řadě a vyrovnat úchvatnou jízdu Vsetína z konce minulého století.

Čeká ho však mimořádně těžký soupeř, možná ještě nabitější než ten semifinálový. Pardubický vítěz základní části, který navíc v semifinále nemusel příliš plýtvat silami. Litvínov vyřadil ve čtyřech zápasech a vysloužil si jedenáctidenní volno.

Kdežto Ocelářům zbyly na relax jen neděle a pondělí, pak se přesunou na východ Čech.

Tam je po sobotní bitvě s nadsázkou nebo provokativně zval pardubický klubový majitel Petr Dědek, jenž na na sociální síti X napsal: „Cestou domů se zastavte u nás. Těšíme se na odvetu loňského semifinále.“

Sám třinecký kouč Zdeněk Moták po sedmém semifinále odpovídal na otázku, o kolik procent bude Dynamo odpočatější, s pobaveným nadhledem: „O milion?“

ONLINE: Pardubice – Třinec první finálový souboj hokejové extraligy v úterý od 18:00

Před rokem ve vyhrocené sérii uspěli Slezané. V sedmém duelu na soupeřově ledě vyhráli těsně 2:1, pardubický Tomáš Hyka tři vteřiny před koncem neproměnil trestné střílení.

Také tehdy Třinec musel nejprve zdolat Spartu, stihl to v šesti zápasech. A i loni mohl mít pardubický favorit více sil, jenže hegemon posledních let to zase zvládl.

Nabírat energii v krátkém čase mu zkrátka nedělá problém, podařilo se mu to několikrát též po náročném semifinále. Loni i v roce 2021 postoupili do finále oba semifinalisté po sedmizápasových bitvách.

Brankář Třince Ondřej Kacetl se natahuje po puku.

V roce 2019 Třinec dokráčel za pohárem poté, co zdolal Liberec navzdory vysilujícímu semifinále s Plzní.

A vůbec největší počin přišel s prvním klubovým titulem před třinácti lety. Mezi nejlepší čtveřicí otáčel sérii se Slavií ze stavu 1:3 na utkání. Povedlo se. Ve finále pak proti Vítkovicím neuspěl pouze jedinkrát v nájezdech, zbylá čtyři klání bez větších starostí ovládl.

Šampion posledních sezon ukazuje sílu taktéž v nynějším play off. Opět sází na precizní systémovou práci, nenapadá, raději staví hráz ve středním pásmu.

A když už se v ní vyskytne mezírka, zalepí ji brankář Ondřej Kacetl, jenž se zase rozchytal do parádní formy. „Jsem rád, že jsem kluky podržel. Párkrát jsem slyšel, jak na mě řvou ze střídačky a povzbuzují mě. Moc mě to potěšilo,“ děkoval po postupu do finále.

Oceláři znovu vyslali signál, že klíčové okamžiky prostě umějí. A ať už mají štěstí, nebo soupeř selhává ve vyložených šancích, konečné vítězství jim nikdo nesebere.

Zato Pardubice na zlato čekají stejně jako Sparta opravdu dlouho. Doby temna jsou pryč, nyní však bude cokoliv jiného než triumf, na který naposledy došlo před dvanácti lety, trýznivým zklamáním.

„Klub se opět dostal na příčky, které mu sluší. Finále možná nehrál každý, ale těžké zápasy v play off ano. Hráči jsou ve věku, kdy nepotřebují mít dva tituly, aby věděli, jak se o ně hraje. Hlavní je umět být součástí týmu. To vede k úspěchu, z Dynama to cítím,“ hlásí před sérií pardubický sportovní ředitel Dušan Salfický.

Loni však Pardubice přes Třinec projít nedokázaly. A i tentokrát proti sobě budou mít nepříjemného, vytrvalého a už patnáct sérií v řadě nezdolného soka.

„My půjdeme do roboty. Zase navlečeme montérky, pracovní rukavice a povalíme dál. Pardubice dobře vědí, že bychom potřebovali trochu víc odpočinku. Ale třeba naopak budeme v úterý rozjetí,“ velí třinecký kouč Moták.