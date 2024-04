Sedlák velebil fantoma v brance: Wilda pomůže, když potřebujeme. Zachránil nás

Asi nejklíčovější zákrok zápasu Will vytáhl v 15. minutě, kdy Andrej Nestrašil v přesilovce Ocelářů už pálil do poloprázdné brány, ale domácí gólman proti jeho střele nastavil lapačku a puk do ní fantasticky schoval.

„Už minule v Třinci (6:2) předvedl parádní výkon a vyhráli jsme díky němu. Soupeř šance měl, ale když potřebujeme tak Wilda pomůže. Dnes to bylo však výborné od celého týmu,“ pokračoval Sedlák.

Podívejte se na zákrok Romana Willa proti střele Andreje Nestrašila:

Možná vůbec poprvé ve finálové sérii se projevilo rozložení sil na obou stranách. Unavenější Oceláři, kteří mají za sebou dvě série na sedm zápasů, nestačili především ve druhé třetině, v níž je Dynamo pořádně tavilo.

Třinec více než deset minut neměl jedinou střelu Willovým směrem a domácí trestali. V rozmezí pěti minut se postupně trefili Lukášové Radil a Sedlák, na které navázal Martin Kaut. Vedení 3:0 bylo na světě. Kacetl šel z brány.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl inkasuje ve finále s Pardubicemi. Pardubický útočník Tomáš Hyka slaví trefu Lukáše Sedláka ve finále s Třincem.

„Tým cítí, když rychle rotuje lajny, vůbec se nedostává pod tlak a nemusí hrát u sebe v obranném pásmu. Cítí to i fanoušci, o to víc fandí a my můžeme být nebezpečnější. Rozhoduje to zápasy, dnes v náš prospěch,“ radoval se Sedlák.

Dynamo tak urvalo finálový mečbol a je krok od zisku Masarykova poháru. Sedlák si jej může potěžkat už v pátek v Třinci, kde se hraje od 17 hodin.

„Vedení 3:2 na zápasy je ohromně důležité. Musíme teď hlavně navázat, plnit veškeré taktické pokyny, které si zadáme před zápasem, neustoupit ze své hry a zase být týmoví,“ plánoval Sedlák před možná posledním zápasem sezony. V opačném případě se bude hrát ještě v neděli v Pardubicích.