Kapitán Sedlák po postupu: Rozhodla hloubka mužstva, zvládáme těžké chvíle

Jaké jsou první dojmy?

Pocity jsou super. Série byla těžká, o to jsme radši, že jsme to takhle zvládli. A jedeme dál.

Byl poslední bláznivý zápas nejtěžší?

Nevím, všechny asi byly stejně těžké. My do něj nevstoupili dobře, zbytečně jsme prohrávali 1:3, úplně hrozná první třetina. Pak nám to tam napadalo asi za ty předchozí zápasy. Z takových šancí, které by normálně v bráně neskončily. Štěstí se k nám dnes přiklonilo, pak už jsme to dotáhli.

Jak jste krotili po první třetině emoce? Vypadali jste podrážděně.

Něco jsme si k tomu v kabině řekli, že takhle hrát nemůžeme. Pak se to, myslím, srovnalo a hráli jsme náš hokej, který umíme.

Vy jste dával na 4:3 po přečíslení. Nebyl jste v šoku, že vám Hyka puk vrátil zpátky?

Trošku jo, ale od Hyčiho to asi musím čekat vždycky. Já věděl, že jsem mu puk přihrál trošku špatně. On nemohl úplně střílet.

V play off jste se trefil po sedmi zápasech, je to úleva?

Samozřejmě od nás se góly čekají. Jsem rád, že každý přispívá. Dneska naše lajna nějaké branky dala, to vždycky potěší.

Tipsport extraliga Dynamo otáčí skóre! Lukáš Sedlák se touto krásnou kombinací zasloužil o obrat v druhé třetině





Uklidňovalo vás, že když neskórujete vy, trefí se jiní?

V tom je podle mě naše velká síla. A velký rozdíl proti Litvínovu. O tom to je. Play off je o týmu, jak se dá dohromady, jak za sebe kluci makají. A když nedávám góly, budu blokovat střely a obětuju se pro tým a skóruje zrovna někdo jiný.

To byl hlavní postupový faktor?

Ano, rozhodla hloubka našeho mužstva. Každá lajna může dávat góly, každá může rozhodnout. Myslím, že oni se snažili hrát rychlý hokej na brejky, kolikrát je to mohlo stát nějaké turnovery a takové věci. Samozřejmě z toho byli nebezpeční, pořád jsme se museli dívat za sebe, aby nám neujížděli. Ale zase oni z prvního pásma hodně utíkali, v tomhle jsme byli lepší.

Trenéři asi z divokého zápasu šíleli, co vy? Pro diváky to byla reklama na hokej.

Play off hokej je super. Baví mě, kdyby ne, nehrál bych tady.

Přestáli jste těžké momenty, jak si toho ceníte?

My jsme v sezoně zvládli hodně těžkých chvil. Víme, že umíme dotahovat, obracet. A když hrajete dobrý hokej po většinu zápasu, je jedno, jaký je stav. Štěstí se k vám nakonec přikloní. I když prohráváte 0:1, ale jste lepší, jede se dál. Víme, co máme v šatně, co dokážeme uhrát.

Pardubičtí hokejisté slaví postup do finále extraligy.

Co vám v kabině řekl majitel klubu Petr Dědek?

Jen nám pogratuloval. A poděkoval za sérii. To bylo víceméně všechno.

Koho si přejete ve finále? Spartu, nebo Třinec?

Je to jedno, oba týmy jsou kvalitní, dobré. Ať to bude kdokoli, bude to těžké. Po očku se na jejich semifinále vždycky kouknu, ale úplně ho sledovat nebudu.

Před finále jste získali 10 dní volna. Bude to pro vás výhoda oproti druhému finalistovi?

Možná malá, ale zatím je předčasné to nějak hodnotit. Zápasy budou stejně náročné.