ONLINE: Pardubice - Litvínov 0:0. Domácí favorité chtějí navýšit vedení v sérii

Jen dva ze 42 pardubických střeleckých pokusů na bránu skončily za zády skvěle chytajícího litvínovského gólmana Mateje Tomka. Úspěšnost lehce přes 95 procent měl i domácí Roman Will, jenž obdržel jeden gól z polovičního počtu střel.

Oba maskovaní muži sehrají důležitou roli i ve druhém semifinálovém klání. Litvínovský trenér Karel Mlejnek po úvodní prohře prozradil: „Naším plánem do utkání bylo co nejdéle držet stav 0:0.“ A to bez spolehlivého výkonu Tomka zkrátka nejde.

Will se zase musí vypořádat s druhým prvkem taktiky hostů – rychlými protiútoky. V závěru úvodního duelu proti němu neuspěl Ondřej Kaše, byť litvínovského útočníka spíše zradil neposlušný kotouč.

I proto měl zápas nečekaného střelce vítězné branky. Pardubický obránce Ondřej Vála se pustil do výpadu před litvínovskou bránu a s přispěním teče soupeře našel skulinku ve výstroji Tomka.

„Nikdo asi nečekal, že se do něčeho takového pustím, právě to možná byla výhoda,“ popisoval Vála, který pochválil i výkon mužstva. „Měli jsme zápas pod kontrolou.“

Obdobně si chtějí počínat Pardubice i v dnešním zápase, nepřekvapí, že by rády mířily do Ústeckého kraje s náskokem. Kdežto Litvínovu by se z východních Čech lépe odjíždělo za vyrovnaného stavu.

Kdo bude během přesunu na stadion Ivana Hlinky spokojenější?

