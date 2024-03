ONLINE: Pardubice - Litvínov 0:1. Domácí tlačí, na druhé straně však udeřil Abdul

Východočeši si po vítězství 4:1 v náročné sérii s hradeckým rivalem dopřáli týden bez zápasového vytížení, naopak Verva do semifinále vstupuje s čtyřdenním odpočinkem po vyrovnaném klání s Kometou, kterou vyřadil v šesti utkáních.

Pardubice vs. Litvínov Úvodní zápas semifinále extraligy sledujeme podrobně.

„Teď to bude ještě o level jinde,“ cítí litvínovský útočník David Kaše.

„Máme k soupeři respekt, ale zároveň je v nás odhodlání, že jdeme vyhrát,“ motivuje semifinálového outsidera Davidův starší bratr Ondřej, kapitán mužstva, které se mezi elitní čtyřku probojovalo poprvé od mistrovského roku 2015.

Severočeši těží z práce, kterou jejich lídr odvádí směrem dozadu i mimo led v kabině. Asi by i uvítali, kdyby se prosadil gólově, play off to ale nutně nevyžaduje. Tým se může opřít zejména o střelce Liama Kirka, který nasázel už osm branek, a také o Petra Koblasu, jenž je pouze o dva zásahy zpět. Bratři Kašové pak příležitosti vypracovávají.

Však také Pardubice táhnou jiní. Čtvrtá lajna s Tomášem Vondráčkem, Janem Mandátem a Patrikem Poulíčkem excelovala a sérii proti Hradci také rozhodla. Lukáš Sedlák se tak rovněž víc angažujoval v defenzivě.

„Takové je play off, často se stane, že tým odtáhnou pětky, od kterých se to tolik neočekává,“ podotýká Richard Pánik, člen první lajny, který vedle Sedláka hraje ještě s Tomášem Hykou. „Naše síla spočívá v tom, že zápas můžou rozhodnout všechny čtyři lajny. Věřím, že v semifinále to zase třeba bude víc na nás.“

Svěřenci hlavního trenéra Marka Zadiny si těžko mohou stanovovat jiné než titulové ambice. Do semifinále jako vítěz základní části došli i loni, jenže padli v rozhodujícím utkání číslo sedm s mistrovským Třincem. Také proto nechtějí nějak předbíhat.

„Musí s námi počítat,“ ví litvínovský brankář Matej Tomek. Žluto-černí v prosinci zvítězili v Pardubicích (4:2) i s rozsáhlou marodkou a Východočechy předtím v říjnu prorazili také doma (4:1).

Povede se jim opět zaskočit favorita? Sledujte online.