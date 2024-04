Faul Pánika běžný nebyl, rozporoval Mlejnek. Metr méně vylučování bere

„Těžko se mi to hodnotí,“ bezmocně pokrčil rameny vyřazený kouč.

V půlce zápasu za vyrovnaného stavu 3:3 Pánik v rohu kluziště ramenem trefil Abdula do hlavy a útočník se skácel k ledu. Sudí nejprve ruku na znamení vyloučení nezvedli. Až když litvínovský hokejista zůstal ležet, hru přerušili. A na videu pak zkoumali možný vyšší trest, pětiminutový a do konce utkání.

Slovenskému útočníkovi po zhlédnutí záznamu udělili dvě minuty za zásah do oblasti hlavy a krku. „Běžný hokejový zákrok,“ zachytily televizní mikrofony, co říkal rozhodčí.

Mlejnek před novináři oponoval: „Běžný zákrok? Nemyslím si.“

Pánik si trest odseděl celý, Verva přesilovku nevyužila. A později si zapsal vítěznou trefu, když završil veleobrat Dynama z 1:3 na 6:3. Puk mu po obkroužení branky naservíroval ke vzdálenější tyčce Tomáš Hyka.

Pardubický útočník Richard Pánik spěchá za odraženým pukem zápase s Litvínovem.

Už po čtvrtečním, třetím utkání série naznačil Mlejnek svoji nespokojenost s muži v pruhovaném. Když první domácí porážku 2:3 hodnotil, povídal: „Soupeř si pomohl si přesilovkou. A podám řečnickou otázku: Po čem? Nechť si každý doplní.“

Den nato situaci, při níž dostal udivený Ondřej Kaše dvouminutový postih za nedovolené bránění, rozebral víc. Lídr chemiků nohama drcnul do hokejky ležící na ledě zrovna ve chvíli, kdy se pro ní soupeř skláněl. „Do oslabení jsme šli za vyjetí našeho hráče, který měl dvě nohy na ledě a ťukl hokejku,“ nechápal ani toto vyloučení Mlejnek. „A my z toho nafasovali gól na 0:2. To je realita.“

Nejednotné posuzování zákroků hráče ovlivňuje, protože někdy netuší, co si můžou a nemůžou dovolit. „A člověk se někdy v tom ztrácí…. V prvních třech zápasech semifinále jsme měli dvě přesilové hry,“ připomněl trenér Litvínova. „Na druhou stranu metr míň vylučování je asi ok. Ale musí se chránit zdraví hráčů. Viz Voženílkova videa, která poslal na disciplinárku.“

Třinecký útočník Daniel Voženílek vyfasoval dvouzápasový trest za vražení sparťana Filipa Chlapíka na mantinel ve druhé semifinálové sérii. Podal proti tomu oficiální odpor a přiložil záznamy obdobných zákroků, které komise ani nezkoumala.