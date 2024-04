Nikdo nečekal, že se do něčeho takového pustím, smál se pardubický Vála

Pomalu, ale jistě se zařazuje mezi obranné stálice odchovaných obránců Dynama Pardubice. Ze začátku se říkalo, že je na modré spíš do počtu, stejně jako kdysi třeba Jakub Nakládal či stále aktivní Jan Kolář, kteří se však postupně vypracovali v opory nejen Pardubic, ale i reprezentace.

Řeč je o Ondřeji Válovi, pětadvacetiletém bekovi, který už také oblékl národní dres a koncem kalendářního roku podepsal v Dynamu novou smlouvu do roku 2026. I on začíná patřit mezi pardubické osobnosti, jeho věhlas výrazně stoupl po nedělním úvodním semifinále s Litvínovem, které Vála rozhodl svým gólem ve 45. minutě.

„Byla to pecka, na stadionu vládla super atmosféra, užil jsem si to. Byl jsem rád, že to propadlo do brány, protože Matej Tomek jinak chytal výborně,“ uznal Vála.

Jeho vítězná trefa nepadla po žádné střele ani nahození od modré, jak je u beků zvykem. Vála našlápl v útočném pásmu, projel zprava kolem soupeře a zakončil. Na první pohled nijak výrazná šance oproti jiným pardubickým v tomhle zápase, puk se však došoural mezi Tomkovými betony až do brány.

„Stál jsem za bránou a tlačil jsem ho očima. Tomáši Zohornovi v útočném pásmu utekl puk, všichni stáli a já měl rychlost. Nikdo asi nečekal, že se do něčeho takového pustím, právě to možná byla výhoda,“ popsal Vála svůj rozhodující výpad.

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu.

Dynamo pak těsný náskok uhájilo až do konce, i když mělo v úplném závěru velké štěstí. Ondřej Kaše zhruba dvě minuty před koncem vyplaval ve středovém kruhu a přes půl hřiště jel úplně sám na Romana Willa. Nezakončil dobře.

„To byl asi jediný problém v zápase, jinak jsme hráli trpělivě a měli celý zápas pod kontrolou,“ uvažoval Vála. V pondělí se svým týmem naskočí do odvety, hraje se opět od 17 hodin v Pardubicích.