Uškodí trest pro Voženílka atraktivitě série? Ujčík se v tom zamotal, říká Koreis

Nejužitečnější hráč loňského play off, které Oceláři zakončili ziskem čtvrtého mistrovského titulu v řadě, pyká za střet s Filipem Chlapíkem v úvodním dějství druhého semifinále.

Do jednoho ze sparťanských tahounů narazil zezadu, poslal jej hlavou proti mantinelu. Sudí René Hradil a Jakub Šindel nevylučovali, trest pro Voženílka přišel až dodatečně.

Stopku na dva zápasy může leckdo považovat za přísnou. Jednalo se o tvrdý souboj, který ale neproběhl v tak vysoké intenzitě. Chlapík byl navíc stále v držení kotouče.

Koreis nechce, aby pro extraligové hvězdy platila jiná pravidla než pro ostatní, ale zároveň dodává: „Pojďme se zamyslet nad tím, o jak vážný zákrok se jednalo a jestli stojí za vyřazení jednoho z nejvýraznějších hráčů série, která dělá reklamu celému hokeji.“

Podívejte se na potrestaný zákrok třineckého útočníka Daniela Voženílka:

Soupeření Sparty s Třincem nabízí hned několik zajímavých příběhů, ale jen si zkuste vzpomenout, co všechno vlasatý dlouhán v dosavadním průběhu třaskavého semifinále stihl.

Pražany štval už v prvním duelu, při jedné z akci hostujícího celku navíc prudce zabrzdil před gólmanem Jakubem Kovářem a poslal na něj sněhovou spršku.

Posléze přiznal, že se celé situaci měl vyhnout. Od té doby poslouchal z ochozů O2 areny neúnavné projevy fanouškovské nevole, ale mezi novináři hlásil: „Na mě se bučí všude, žádná novinka. Jsem za to rád.“

O den později se zapojil do několika potyček, především na brankovišti si opět počínal nepříjemně a dotěrně. První přesný zásah mu sudí po dlouhém zkoumání u videa sebrali, druhý už ne.

Jakmile osmadvacetiletý útočník procedil puk do sítě, nadšeně bušil do mantinelu pod sparťanským kotlem a několikrát si provokativně přiložil rukavici k uchu. Jako by chtěl vzkázat: „Neslyším vás!“

Oceláři se proti jeho trestu hodlají odvolat. Ač měli druhé semifinále velice dobře rozjeté a ještě osm vteřin před koncem třetí třetiny vedli 2:1, v sérii stále čekají na vítězství.

Jednoho z nejlepších hráčů potřebují na ledě, nikoliv na tribuně. Zvlášť, když další tahouni v čele s Martinem Růžičkou či Andrejem Nestrašilem zatím nepůsobí v play off úplně přesvědčivě.

„Jeho bojovnost je pro Třinec strašně důležitá, navíc k ní dovede přidat také produktivitu. Pro celý tým je to obrovské oslabení,“ uvědomuje si Koreis.

Nad rozhodnutím předsedy disciplinární komise Viktora Ujčíka se podivuje, zmiňuje i nevyváženost jeho verdiktů v uplynulých týdnech.

Rozhodčí se snaží roztrhnout šarvátku během druhého semifinále mezi Spartou a Třincem.

„Absolutně nechápu, proč Jakub Lev dostal tři zápasy, Oscar Flynn čtyři a Voženílek dva. Přijde mi, že disciplinární komise teď nepřímo přiznává, že předchozí tresty přehnala.“

Lev pykal za faul na litvínovského obránce Janise Jakse, Flynn předčasně opustil čtvrtfinále se Spartou po ošklivě vypadajícím střetu s Michalem Moravčíkem.

Ve všech případech se jednalo o nárazy zezadu, přičemž faulovaný hráč se nacházel v nebezpečné vzdálenosti od mantinelu. Jaks a Chlapík se z tvrdých ran oklepali a v utkání pokračovali, Moravčík skončil v nemocnici.

„Pokud říkáme, že Flynn dostane větší trest, protože Moravčík odjel na nosítkách, tak podporujeme, aby kluci polehávali. Disciplinární komise se zamotala sama do sebe. Doufám, že si to po sezoně nějak vyhodnotí a za vším udělají tlustou čáru,“ hlásí expert O2 TV Sport.

Absence neústupného útočníka v domácích kláních podle něj může ubrat sérii na atraktivitě. Zatímco Oceláři musí řešit volné místo v sestavě, v táboře soupeře je nejspíš veselo.

Voženílek sparťanům rozhodně chybět nebude.