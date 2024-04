Zase půjdeme do roboty, říká před startem finále třinecký trenér Moták

Jeho tým má za sebou patnáct zápasů, když připočteme dlouhé sobotní prodloužení v sedmém semifinálovém duelu se Spartou Praha. Rovněž čtvrtfinále s Českými Budějovicemi Třinečtí rozsekli až v sedmém střetnutí.

Pardubice – Třinec Úterý 18.00 online

Čím byla semifinálová série zajímavá? „Diváckým zájmem, že jsme hráli sedm zápasů a v každém bylo něco kvalitního, že se hokejoví příznivci mohli bavit. Líbilo se mi i to, že obě mužstva ukázala, nebojím se to říct, bravurní výkony,“ prohlásil Moták, jenž zdůraznil, že se svými spolupracovníky trénuje mimořádné mužstvo. „Jak my, tak Sparta jsme si zasloužili postoupit. My jsme byli šťastnější a v závěru možná i lepší.“

A co se mu naopak nelíbilo? „To si nechám pro sebe, protože pokračujeme dál v play off,“ odpověděl.

Třinečtí nemají čas odpočívat

Pardubice v nynějších vyřazovacích bojích odehrály jen devět utkání. Od 5. dubna se chystají na finále. „O kolik budou odpočatější? O milion procent?“ usmál se Zdeněk Moták po sobotním utkání v Praze, které Oceláři rozhodli až ve čtvrtém prodloužení – 3:2.

„Když odehrajete dva zápasy v jednom dni, tak samozřejmě cítíte, že hráči toho mají za sebou hodně.“ Stihnou si vůbec Oceláři odpočinout? „Těžko říct, jestli to vůbec jde,“ odpověděl kouč. „Zase půjdeme do roboty. Navlečeme montérky, pracovní rukavice a valíme dál. Asi bychom potřebovali o něco více času na odpočinek, ale možná budeme v úterý rozjetí.“

Z Prahy, kam letěli, se Oceláři vraceli autobusem, takže mají za sebou i náročnou cestu. „Bohužel mošnovské letiště v sobotu nepřijímalo,“ uvedl Moták.

Důvodem uzavírky letiště byly menší opravy dráhy. „Šlo o pravidelnou každoroční údržbu, kterou jsme oznámili už někdy v lednu. Hokejisté si bohužel vybrali špatný termín,“ řekla mluvčí Letiště Leoše Janáčka Kateřina Pustějovská.

V neděli měli Třinečtí volno, ale včera už zase naskočili na led. A začali přípravu na další souboje plné stresu.

„Je to naše práce, stresu jsme vystaveni v každém utkání z padesáti dvou kol základní části a pak samozřejmě i v play off, v němž je těch stresorů ještě více,“ konstatoval Zdeněk Moták.

Třinečtí jsou pošesté za sebou ve finále. Mají čtyři tituly v řadě. Leč podobně jako minulou sezonu, i tuto je někteří odborníci odepisovali. „Je tady síla, v té naší v kabině. Věříme jeden druhému, pomáháme si navzájem. A není to žádné klišé,“ upozornil třinecký útočník Marko Daňo. „Jsem vděčný, že mohu být součásti toho celku. Doufám, že ve finále přepíšeme další historický milník.“