Simulant Kacetl? Radil si rýpl: Tohle jsem naposledy viděl v divadle

O výstupu Marka Zadina, který se po v pozápasovém rozhovoru ostře pustil do experta České televize Milana Antoše, už se v hokejovém prostředí moc dobře ví.

Jestli si chtěl pardubický kouč opravdu jen postěžovat, nebo na sebe zkrátka jen strhnout veškerý tlak, se možná dozvíme až s odstupem času. Každopádně nebyl jediný, kdo si po srovnání série na 2:2 stěžoval.

Radilovi se nelíbila situace z poloviny prvního dějství.

Nejprve Kacetla propálil přesilovkovou ranou z pravého křídla, jeho další zásah už brankář soupeře zastavil. Domácí útočník jej chtěl údajně na znamení pochvaly poplácat hokejkou po betonech, ale nakonec inkasoval dvě minuty za nesportovní chování, protože Kacetl šel k zemi.

„Bylo to kamarádské a on zavrávoral. Překvapilo mě, že to přihrál, to jsem naposledy viděl v Národním divadle, když jsme se šli s manželkou podívat na Prodanou nevěstu. Možná by ho tam vzali,“ nebral si Radil servítky. „Ať si každý sáhne do svědomí, jestli se takhle hraje play off. Nejsem si jistý,“ dodal.

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Martina Kauta.

S gólmanem Ocelářů svádí osobní bitvy od začátku série. V prvním duelu si vyčítal neproměněnou tutovku ze třiačtyřicáté minuty, kdy měl na holi srovnání na 2:2, ale místo prázdné branky trefil jen Kacetlův beton.

V následujících třech zápasech už se gólově prosadil a přidal i dvě asistence. I tak ho Kacetl několikrát potrápil.

V neděli třeba hned ve čtvrté minutě, když v brejku dvou na jednoho dostal přihrávku od Tomáše Zohorny a z první vypálil na prázdnou bránu. Už pomalu zvedal ruce nad hlavu, jenže to samé udělal i Kacetl a puk zastavil neuvěřitelným zákrokem lapačkou.

Kromě něj našli na oporu obhájců titulu recept i spoluhráči Tomáš Vondráček a dvakrát Martin Kaut. Zásahy Patrika Poulíčka a Adama Musila přišly do prázdné brány.

„Jsme moc rádi, že jsme Kacetla dokázali prostřelit,“ říkal Radil a dál do brankáře rýpal. „Je brutálně agresivní, když jsme v brankovišti, začne se ohánět hokejkou.“

Tou se však jednou ohnal i Radil a fasoval další trest za vysokou hůl, tentokrát čtyřminutový. Celkem muselo Dynamo v neděli ubránit osm oslabení včetně téměř dvouminutového ve třech proti pěti.

„Našich oslabení bylo moc, ale ubránili jsme je fantasticky. Pak jsme zvládli přesilovky, získali jsme sebevědomí a dotáhli zápas do vítězného konce,“ těšilo Radila.

Za stavu 2:2 se teď bude hrát ve středu od 18 hodin v Pardubicích, v pátek se potom série vrátí do Třince. Tam se začne o hodinu dříve a jeden ze soupeřů už bude moct nad hlavu zvednout Masarykův pohár.

„Těžko říct, co od toho čekat. Zase to bude vypjaté, budou emoce. Uvidíme,“ řekl Radil.