Antoš nechápe útok Zadiny: Někdo má asi pocit, že mám za úkol jim ubližovat

Zaskočilo vás, že byl Zadina vůči vám tak osobní?

My se známe, trénovali jsme spolu na hokejové škole a mám ho za normálního kluka, nikdy jsme se nepohádali ani jsme se nedostali do konfliktu. Fakt mě jeho reakce překvapila a moc si ji nedokážu vysvětlit. Proč začne u ČT Sport a skončí u Milana Antoše. Nebere mi to hlava.

Došel jste k něčemu?

Mluví o tom, že nic nečte a neposlouchá, že čte jen titulky a co se k němu dostane od lidí, že mám prý problém s Pardubicemi. Já ho nemám s nikým. Není úplně normální, jak tu situaci pojmenoval. Je to vyloženě útok na mě.

Myslíte?

Ano. Jiný podtext a smysl jeho vyjádření nemá. Zřejmě panuje nějaká představa někoho, že Pardubicím vehementně ubližuju, tak zaútočili. Ve vedení, v kabině nebo jinde mají pocit, že mám za úkol je hanit. To se ale nikdy nestalo. Když si projedete má vyjádření, zjistíte, že proti Pardubicím nezazní víceméně nic, čím bych je mohl rozhodit.

Takže myslíte, že měl Zadina zadání od někoho jiného takhle po zápase vystoupit?

Proč to udělal a proč volil taková slova, by měl vysvětlit hlavně on. Touhle debatou se musí zabývat oni v Pardubicích, určitě to ale nebylo adekvátní situaci. Každopádně jestli za ním někdo přišel a řekl mu: Zaútoč na Milana Antoše, protože proti nám mluví dlouhodobě? Jestli je to rozhodnutí mě pošpinit, to nedokážu odhadnout. Nechci se pouštět do spekulací.

Stojíte si za tím, že jste Pardubice ničím nepošpinil?

Když jsem Marka Zadinu slyšel, hned jsem si šel hledat, co jsem kdy řekl. Cokoliv, kdy jsem mohl někoho napadnout nebo urazit. Po odvolání Václava Varadi jsem tým dokonce chválil, že se k situaci postavili, jak měli. Minulou sezonu jsem chválil Lukáše Sedláka za jeho přínos v play off.

A ta kritická vyjádření?

Stejně tak řeknu, že čekám, že když Sedlák zraní Marinčina, aspoň za ním přijede a omluví se mu. Vždyť jde o běžnou věc. Ale to neberu jako špinění. Nikde nenadávám Daňovi za to, že filmuje, nebo Pánikovi za to, že najel do Hrehorčákovy hlavy. A už vůbec nesedím a neříkám si: Tak a teď si na Pardubicích smlsnu. Myslím, že to všichni musí vidět.

Mluvil jste se Zadinou nebo s někým z Pardubic?

Ne a teď to ani není nutné. Správné by bylo zavolat si po sezoně. Kdyby mi Marek zavolal, mohli jsme si během chvilky říct názory. A žádná kauza by neexistovala. Vždyť se známe, nevidím v tom žádný problém. Místo toho zvolil tohle řešení, které určitě nebylo ideální.

Máte moc na to ovlivnit komisi rozhodčích?

Jestli má Marek za to, že jsem svým názorem přesvědčil rozhodčí, kteří o víkendu opravdu začali pískat daleko lépe, tak jsem rád. Ostatně sám Marek rozhodčí chválil. Já ale především řekl něco trochu jiného. Sám mám souboje před brankovištěm rád, ať se před brankářem hraje tvrdě a vytváří se tlak a dělá se maximum ke gólu. Ale v průběhu hry, ne po přerušení! Proti Pardubicím jsem neřekl vůbec nic. Nikde nezmiňuju ani neurážím jejich hráče. Popsal jsem situaci ve druhém zápase. S tím, že by tvrdá hra měla skončit, když sudí zapíská. Všechno ostatní je za hranou.

Považujete se za experta?

No považuju. Tak mě označují, do roku 2008 jsem hokej hrál, něco jsem zažil a dělám experta v televizi a kde mě o to poprosí. Hokeje vidím hodně a věřím, že nějaký přehled mám.

Musíte ale uznat, že máte barvitější názory než ostatní. Musíte se hlídat?

Já se vždycky snažím říkat, co vidím. Někdy ze mě vypadne věta, která se někomu nemusí líbit, na druhou stranu já se to snažím předložit lidem pochopitelně. A přiznávám, nedokážu se u toho úplně zabrzdit, že bych si řekl: Teď zvolím jinou větu. Jde to automaticky.

Jaký bude mít tahle „kauza“ dopad na zbytek finále?

Žádný! Hráči se už znají, vědí, o co jde, kdo jak hraje. Tohle bylo buď neunesení emočního vypětí, nebo načasování něčeho, co nejsem schopný vysvětlit, ale vliv na hráče Třince ani Pardubic to mít nebude. Finále se teď dostalo, kam by nemělo. Má jít o sport a zábavu. Fanoušci se mají bavit, série má gradovat a vyjádření Marka o válce mezi mnou a Pardubicemi bylo zcestné.