POHLED: Návrat do extraligy? Pro hokejisty Vsetína i Zlína pouze chiméra

„Dostat se do extraligy sportovní cestou je extrémně těžké. Někdo by se nad tím měl zamyslet,“ povídal po loňské prolínací soutěži tehdejší zlínský trenér Miloš Říha.

„Taková baráž je absolutní kravina,“ přisadil si vsetínský útočník Ondřej Machala, který tento typ souboje zažil z obou stran. V roce 2022 slavil s Kladnem záchranu, teď kousal zklamání a otevřeně proto prohlásit: „Tým z Chance ligy skoro nemá šanci.“

Zatímco Rytíři si mohli měsíc a půl odpočinout, léčit bolístky a pečlivě se chystat na baráž, vítěz Chance ligy se musel lopotit v play off a modlit se, aby z něho vyvázl s co nejmenšími šrámy.

Zlín loni do baráže doklopýtal z posledních sil, byl bez energie a v personální krizi, kterou řešil juniory. Vsetín naopak profičel letošním play off jen se třemi porážkami (v každé sérii padl jednou) a na jeho konci byl víceméně bez absencí. V baráži zanechal lepší umělecký dojem než Berani, jenže výsledek byl zase prakticky totožný. Rozdíl v kvalitě se projevil.

Zlín rupl celkovým skóre 2:12, Vsetín 8:18. Obě mužstva dostala jednu sedmigólovou nakládačku, zbývající tři zápasy byly těsné, dvakrát prohra o jediný gól.

„Ale obě baráže byly nesrovnatelné. Oba týmy hrály úplně jiným stylem. Zlín přijel polorozlámaný, šlo vidět, že měl za sebou dlouhé série. Vsetín to letos odehrál 3:1, 4:1, 4:1 na utkání a měl širší kádr. Rozdíl v herním stylu i hráčsky byl obrovský. Letos byla baráž o hodně těžší. Vsetín měl celou sérii výborný pohyb,“ porovnal poslední dva vyzyvatele kladenský obránce Ondřej Slováček.

V jiné situaci bylo i Kladno. Loňských 57 bodů by mu nyní stačilo na přímou záchranu, letos ale odpadlo dávno před koncem základní části. Navíc přišlo v půlce sezony o svého lídra Tomáše Plekance.

I proto se očekávalo, že Vsetín může lehce zrezivělé Rytíře potrápit více než před dvěma lety Jihlava a loni Zlín. Byť to nikdo neřekl nahlas, lehký optimismus byl cítit také v táboře Valachů, přestože se museli kvůli nevyhovujícím extraligovým podmínkám stěhovat na domácí zápasy do Brna.

„Na začátku jsme byli trochu zakřiknutí. Mysleli jsme si, že to půjde malinko jednodušeji, třeba při přechodu do útočného pásma,“ přiznal útočník Štěpán Bláha. „Po dvou utkáních na Kladně si každý uvědomil, že extraliga má určité parametry, které Chance ligy nemá. Ale zvykli jsme si a pak jsme se mu vyrovnali.“

To už ale Vsetín nabral dvouzápasové manko, které se v sérii těžko dohání, zvláště když hrajete v azylu. I přes letošní negativní zkušenost (nebo právě díky ní) na Lapači dál sní svůj sen o návratu do extraligy. „Při troše štěstí, dobrém vedení a dobrém finančním zabezpečení je to možné,“ je přesvědčený trenér Jiří Weintritt.

Základem je široký a kvalitní kádr. „Potřebujete dva výborné gólmany, dvanáct obránců a osmnáct útočníků. A všechno stojí peníze. Dát to dohromady je těžká věc,“ shrnul Weintritt.

Přesto to budou ve Vsetíně i Zlíně, který včera představil nového trenéra Jána Pardavého, dál zkoušet. Nic jiného jim ostatně nezbývá.