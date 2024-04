Zase hokej na D. V Třinci i ve Vsetíně, Hrňovi pije Zlín krev dál

„Samozřejmě že pijí. Hrají furt to samé. Čekají na nějakou chybku. Akorát je škoda, že když je tak mačkáme, neodskočíme a oni pak udeří,“ litoval kapitán Vsetína porážky ve druhém finále Chance ligy, která po dvou utkáních na Lapači srovnala stav série na 1:1.

Jak bolí porážka v zápase, ve kterém jste vyprodukovali padesát střel na bránu?

Nedá se nic dělat. Bohužel. Klasický Zlín. Počkal si na svoji šanci a ze sedmnácti střel tři spadly do naší branky. Měli jsme tlak. Podobně jako ve čtvrtfinále proti Přerovu bylo druhé utkání plus minus stejné. Také první zápas jsme vyhráli 8:1 a pak jsme se trápili v koncovce. Šancí jsme měli hodně. Pokračujeme dál. Všichni viděli, že jsme měli daleko lepší pohyb. Jedeme do Zlína pro další bod.

Co gólman Huf? Den předtím jste ho vyhnali na střídačku.

Měl noc na to, aby se dal do kupy a chytal.

Kolik sil vás stálo nakonec marné dotahování ve druhém utkání?

Sil je dost. Šlo vidět, že jich máme více než oni. Tohle se budeme snažit přenést do dalších zápasů. Abychom byli aktivní a trošku více se soustředili na zakončení, protože naše šance byly opravdu vyložené. Když je proměníme, odvezeme si ze Zlína další bod.

Co čekáte od venkovních zápasů? Budou vypadat stejně jako u vás?

Těžko říct. Necháme se překvapit. Můžou hrát pořád stejně. Ve druhém zápase jim to prospělo. Nebo se budou chtít před fanoušky ukázat a hrát aktivněji. Já bych si tam ale lístky na hokej nekoupil.

Druhý duel končil ve 23 stupních Celsia. Jak se vám hraje v takovém teple?

Aspoň člověk něco zhubne. (úsměv) Chodíváme do sauny, na takové teploty jsou hráči zvyklí.