Pro napěchovaný Lapač. Vsetínský Jonák chce zvednout pohár doma

„Motivace je obrovská. Ale jak se říká, poslední krok je nejtěžší. Do úterního zápasu musíme vstoupit s pokorou vyváženou sebevědomím. Když budeme hrát náš hokej, věřím, že to dovedeme do vítězného konce,“ přeje si Jonák, který po zranění naskočil do finálové série ve víkendových zápasech ve Zlíně, kde se Vsetín utrhl do vedení 3:1. „Jeli jsme tam s tím, že alespoň jeden bod musíme odvézt. Povedly se rovnou dva, paráda.“

Zdá se, že jste hladovější než Zlín. Souhlasíte?

Ve finále nejde, aby chtěl někdo více, někdo méně. Všichni touží po vítězství. To je ve sportu ten nejlepší pocit. Ať hrajete extraligu, první ligu, krajský přebor, nebo turnaj za barákem, vždycky chcete vyhrát. Kluci ze Zlína chtějí určitě vyhrát, ale dva zápasy u nich jsme byli o fous lepší.

Loni jste ve finále po dvou zápasech ve Zlíně prohrávali 1:3. V čem je největší rozdíl oproti loňské sérii?

V určitých detailech jsme letos lepší. A možná máme o trochu více sil. Tým je o něco zkušenější. To překlápí sérii na naši stranu.

Vít Jonák

Je loňská negativní zkušenost dalším hnacím motorem?

Doufám, že ano. Prožili jsme si těžké chvíle. Tým to posílilo a letos je psychicky odolnější.

V domácích duelech jste Zlín přestříleli 90:39. Co vám ukázaly venkovní duely?

Nikdo nemohl předpokládat, že zápasy ve Zlíně budou vypadat jako u nás na Lapači. Hra se srovnala. Je to derby, jak má být. Vezměte si sérii v extralize mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Skoro všechny zápasy o jednu branku, případně pak padaly do prázdné. Na každý gól, který jsme v neděli dali, dokázal Zlín poměrně rychle odpovědět, což by se nám nemělo stávat. Po vstřeleném gólu musíme hru trochu více kontrolovat.

Sám jste přispěl gólem, o němž trenér Zlína Richard Kapuš řekl, že hloupější v kariéře nedostal.

Puk se odrazil do vzduchu, snažili se jej chytit. Po lobu spadnul těsně před Hufem. Plácl jsem do něj. Moc jiných gólů než z brankoviště nedávám. (úsměv)

Vy jste na Zlín specialista, že?

Letos moc ne, ale loni jsem měl proti němu šťastné zápasy, ve kterých mi to napadalo.

Hraje se vám proti němu dobře?

Mám oblíbenější soupeře, ale derby jsou utkání na krev, v play off i v základní části. Mažou se rozdíly, zápasy nemají favorita. Je to boj o každý metr na ledě.

Bál jste se, že po zranění ze druhého utkání semifinále s Jihlavou vyvrcholení nestihnete?

Ze začátku jsem měl pochybnosti, když člověk pořádně neví, co mu je. Na tribuně to bylo dost frustrující. Trénujete a hrajete celou sezonu, těšíte se na tuhle část, do které jsme vstoupili dobře a také osobně jsem se cítil fajn. Snažil jsem se pracovat, abych se co nejdříve vrátil a mohl týmu pomoct. V základní části se nás zranění držela. Nikdy v kariéře jsem nezažil, aby bylo tolik hráčů mimo. Teď to zaklepu, kromě mě se v play off držíme.

Vsetínský Vít Jonák (vlevo vzadu) se raduje z gólu v zápase se Zlínem.

Díky zranění ale přišli v lednu Machala se Zabusovsem, kteří vytvořili čtvrtý útok, jenž v play off řádí.

Kluci se sedli, hrají výborně, je jich plný led. Je to lajna, která dokáže rozhodovat zápasy.

Teď se vracíte domů. Mrzí vás, že první dva finálové zápasy na Lapači nebyly vyprodané?

Jestli přijde čtyři a půl tisíce lidí, nebo je plno, se na Lapači poznat nedá. I dva a půl tisíce lidí dokáže udělat pořádný randál. Ale přál bych si, aby bylo vyprodáno. Fanoušci jsou úžasní, jsou slyšet. Atmosféra u nás i ve Zlíně je vynikající. Tohle finále je reklama na hokej.