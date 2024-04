Pořád trénuju kolem komína. Pokorný vypráví, proč přijal nabídku Komety

Svému nástupci nasadil laťku hodně vysoko. Pokorný opouští Třebíč po velmi vydařených sezonách. Předloni si Horácká Slavia zahrála čtvrtfinále Chance ligy, loni se dostala až do semifinále, přičemž předtím ovládla celou základní část. A letos skončila její cesta opět ve čtvrtfinále...

„Najednou jsem cítil, že už toho je dost. Tři roky tady hráči poslouchali stejné pokyny od stejného trenéra, tak jsem si řekl, že by nám všem prospělo, kdybych z třebíčské střídačky zmizel,“ prozradil Pokorný.

„Chvilku jsem přemýšlel, že bych mohl v klubu dělat něco jiného. Jenže vzhledem k tomu, že se zdejší hokej na dva roky přesune kvůli přestavbě stadionu jinam, a tudíž se změní i celá jeho struktura, moc možností jsem v tomhle směru pro sebe neviděl,“ dodal.

A pak se najednou objevila nabídka z Brna?

Přesně tak to bylo. Kometa mě oslovila někdy v únoru.

Předpokládám, že vzhledem k předchozím úspěšným ročníkům, které jste v minulosti s Brnem zažil, nebylo moc o čem přemýšlet. Nebo se pletu?

Samozřejmě, že ne. Jdu do známého prostředí za výzvou, která se od takového klubu neodmítá.

Dá se říct, že je Kometa, stejně jako Horácká Slavia, klub vašeho srdce?

Asi jo. Já vlastně trénuju pořád kolem komína. Byl jsem v Třebíči, dojížděl jsem do Havlíčkova Brodu a pak do Komety. Za 27 let jsem nikde jinde nepůsobil. A když zažijete s klubem tolik, co já s Kometou, a jste na jedné vlně, přiroste vám k srdci. Proto se tam zase těším.

Věděl jste od začátku, že budete v Brně dělat asistenta stávajícímu kouči Jaroslavu Modrému, nebo se tehdy o hlavním trenérovi ještě jednalo?

Ne, bylo jisté, že Jarda Modrý zůstává. Považoval jsem za důležité vědět, s kým budu spolupracovat. Nebylo to tak, že bych podepsal nějaký bianco papír a pak čekal. Potřebuju vědět. s kým budu dělat, musím tomu člověku věřit.

Už bylo řečeno, že opouštíte Třebíč v době, kdy se bude konkrétně A-tým stěhovat na dva roky do Moravských Budějovic. Navíc musí klub hledat nejen náhradu za vás, ale i za asistenta Jaroslava Barvíře. Věříte, že to Horácká Slavia všechno zvládne?

Bude to těžké období, o tom není pochyb. Přesto věřím, že to Třebíč vyřeší. Věřím týmovosti třebíčského hokeje. Tým tady totiž vždycky šlapal a díky tomu dokázal velké věci. Já budu Třebíč pořád sledovat a přát jí, ať se jí daří.

Zimní stadion v Třebíči před rekonstrukcí.

Nežádalo vás vedení o pomoc při hledání nových trenérů?

Ne, to je čistě v kompetenci Martina Svobody, který pro klub odvádí strašné kvantum práce. Stejně jako Jarda Barvíř, jemuž bych chtěl touhle cestou poděkovat. Když jsem se před třemi lety do Třebíče vracel, moc jsem stál právě o něj. A on, i přesto, že už tehdy si chtěl odpočinout, do toho se mnou šel. Je to skvělý kolega, ohromně pracovitý. Přál bych mu nějaké skvělé angažmá.

Vraťme se na chvilku k uplynulé sezoně. Jak byste ji ohodnotil? Podle mě jste splnili všechno, co jste před sezonou avizovali. I když si dovedu představit, že v play off jste chtěli opět minimálně do semifinále. Souhlasíte?

Myslím, že jste to řekla úplně přesně. Podle mě dopadla sezona chvalitebně. Dobře je totiž za tři, ale já myslím, že je za co chválit. Všichni víme, jaká Chance liga je, jak obrovsky za poslední roky zkvalitněla a kolik do ní teče peněz.

V převážné většině letošní sezony jste se museli obejít bez své dlouholeté brankářské jedničky Pavla Jekla, který měl zdravotní problémy. Bál jste se?

Strach je asi příliš silné slovo, každopádně to nebyla jednoduchá situace. Všichni víme, jak důležití brankáři pro tým jsou. Krásně to bylo letos vidět na Jihlavě, která neměla Berana zhruba čtvrtinu základní části, a přestože nehrála špatně, výsledky neměla. My jsme sice přišli o Pavla, ale měli jsme Honzu Mičána, jenž se svého úkolu zhostil naprosto perfektně. Byl pro nás nejpříjemnějším překvapením.

Trenér Třebíče Kamil Pokorný uděluje pokyny hráčům.

Naopak nejméně příjemným překvapením byla spousta zranění? Například zlomenin se mi zdálo, že hlásíte nečekaně moc...

To je pravda, zlomených prstů bylo tolik, že by to vydalo skoro na knížku. U nás se jednalo o pět kluků. Myslím, že by se nad tím výrobci rukavic měli zamyslet. Nechci hanět určitou značku, ale vím, že problémy měly i jiné kluby.

Letošní sezona navíc znovu potvrdila, že vyhrát základní část nic neznamená...

My ji loni vyhráli a dostali jsme se do semifinále, což byl skvělý úspěch. Poruba však letos vyhořela už ve čtvrtfinále. Odborníci tvrdí, že jí uškodilo, že vlastně půl sezony hrála přípravné zápasy. Bez jakéhokoli tlaku na hráče. A když pak přišel den D, kdy měly motory naskočit, Poruba to nezvládla.

Zato Zlín celou základní část zevluje a pak projde až do finále...

Skončit v tabulce pátí před šestým Zlínem je něco neskutečného. Pro mě až nenormálního. Zvlášť, když víte, jaký obrovský kolos zlínský klub je. Ale probojovat se do extraligy je z Chance ligy hrozně těžké.