Dědek hází špínu a vymýšlí si kauzy, glosuje hokejové spory prezident APK

Proč Petr Dědek vůči vám i APK tak vystupuje?

Musíte se zeptat jeho, ale já to vnímám tak, že v hokejovém hnutí nemá podporu, proto se snaží házet špínu a vymýšlet si kauzy, které neexistují. Asi je to jeho taktika.

Čekal jste, že by s něčím mohl přijít?

Vzhledem k tomu, jak rád sociální sítě používá, nemůžu říct, že bych to vůbec nečekal. Ale do určité míry mě překvapilo, kam až je schopný zajít. V hokeji se něco takového nikdy nedělo a nevidím důvod, proč by mělo teď. Kazíme si atmosféru po mistrovství světa. A zbytečně. Můžeme jednat u stolu, ale ne přes sociální sítě.

Co za tím stojí?

V APK máme jednotu, jsme schopní se domluvit na věcech, které jsou pro extraligu důležité, tam problém nevidím. Tohle je boj o pozice ve výkonném výboru. Petr Dědek to dělá pro sebe, ne pro vyšší zájem. Ten je přece zájmem extraligy, která jasně ukazuje, jaké kandidáty podporuje. Předpokládám, že Petrův zájem by neměl být nad zájmem extraligy.

Souvisí jeho výstupy s tím, že má blízko k šéfovi svazu Aloisi Hadamczikovi?

Vím, že se shodnou, jak by chtěli pojmout volební konferenci a že by případně zvolený prezident měl vybírat členy do výkonného výboru. Ale my zase po schůzkách víme, že to je pro hnutí nepřijatelné. Jsou to volení zástupci, ne vybraní zástupci. Ne, že si pan Hadamczik jako budoucí prezident vybere. Do určité míry jeho pohnutky chápu, chce si určit tým, ale musí respektovat názor hnutí a co je ve stanovách.

Něco takového opravdu registrujete?

Ano, nedávno nám i říkal, ať mu dáme seznam kandidátů, že si vybere, ale my mu řekli, že už se tak stalo. Teď záleží, jestli budou na konferenci zvoleni, nebo ne. Mezi těmi kandidáty není Petr Dědek, protože podporu v extralize prostě nezískal.

Proč ji mezi kluby nemá?

Podle mě je jedním z důvodů způsob jeho vystupování. My se jako extraliga scházíme poměrně často a vidíme, kteří zástupci klubů jsou schopní se dohodnout, s kým to naopak jde hůř a kdo se snaží věci bořit a jde mu o vlastní prezentaci. Pokud dostal dva hlasy ze čtrnácti, o něčem to svědčí.

Takže Petr Dědek věci boří?

Zatím jsem od něj v souvislosti s volbami nic konstruktivního neslyšel.

Jak reaguje hokejové hnutí?

Mně ani dalším lidem se to hrubě nelíbí, možná proto to Petr Dědek dělá. Místy je to i osobní a hlavně se ve většině případů jedná o nepravdy nebo fabulace a vymýšlení scénářů, které neexistují. Poškozuje to nejen extraligu, ale celý český hokej.

Jaké osobní útoky myslíte?

Týkají se Aleše Kmoníčka a Hradce (obvinění z vyplácení provizí z reklamních smluv), to už je trochu silná káva. Další věcí může být můj údajný střet zájmů.

Petr Dědek @PetrDedekDDreal Členové představenstva hradeckého Mountfield HK si vypláceli provize za reklamní smlouvy. Kdo jsou největší sponzoři, pane Kmoníčku? Město Hradec Králové a Mountfield. oblíbit odpovědět

Kvůli sporu mezi APK a svazem o desítky milionů za marketingová práva.

Žádný takový spor neexistuje. A jestli o něm ví Petr Dědek, je zajímavé, že o něm nevím ani já, ani nikdo další z APK a ani ze svazu, přestože spolu jednáme často. Tady asi vidí za roh nebo netuším. Pokud jde o střet zájmů, kdokoliv bude za extraligu zvolený do výkonného výboru, podle stanov bude zástupcem vrcholového hokeje, tudíž za extraligu a první ligu. Pak jsou tam zástupci výkonnostního hokeje, tedy za další soutěže. Jak můžeme hovořit o střetu zájmů? Už podle stanov tam jsme, abychom zastupovali zájmy jednotlivých složek. To by pak ve výkonném výboru museli být samí „nestraníci“, kteří nemají nic společného se žádným klubem extraligy, první ligy, druhé ligy. V takové pozici není ani Petr Dědek, proto nevím, co tím myslí.

Petr Dědek @PetrDedekDDreal Jedním z kandidátů na viceprezidenta ČSLH je Jan Tůma, prezident APK. Čí zájmy bude hájit ve sporu o desítky milionů korun mezi ČSLH a APK ve věci marketingových práv? Na konferenci ČSLH se ho na to zeptám. oblíbit odpovědět

Vy jste ale uveden v představenstvu APK, Petr Dědek ne. Nenaráží na to?

Valná hromada je nejvyšším orgánem, pak máme představenstvo. V APK neplatí, že by prezident rozhodoval, co bude. Pravomoc nemám a ani ji nikdo dřív neměl. Co říká Petr Dědek, nedává smysl. Je zajímavé, že na střet zájmů upozorňuje teď. Předtím byl viceprezidentem svazu i současně prezidentem APK Aleš Pavlík z Vítkovic a nic takového jsme neslyšeli. Vadí to až teď, když Petr Dědek sleduje vlastní zájmy.

Kdybyste byl i viceprezidentem svazu, jste zase členem statutárního orgánu.

Otázka je, jestli ta situace vůbec nastane. Pokud by střet zájmů hrozil, jsou cesty, jak z něj ven. Většinou navíc rozhodují kolektivní orgány, v APK představenstvo a za svaz výkonný výbor. Není to tak, že by svaz řídil jen prezident. Stejně tak to není v APK. Neříkám, jak má co být.

Jak se díváte na Aloise Hadamczika?

V některých tématech se teoreticky shodneme, v jiných ne. To jsou třeba systémy mládežnických soutěží. Jsem zastáncem, že se musí připravit pořádně, aby nevznikl polotovar, který je někdo těsně před play off schopen zneužít, jako se to stalo v dorostenecké a juniorské extralize. Jsme schopní se pohádat, ale ku prospěchu věci.

A jak vnímáte jeho spojení s Dědkem?

Tohle je téma, o kterém teď není zapotřebí mluvit. Zákulisí před volbami existuje. Spíš čekám, co se stane v sobotu. Úplně konkrétní být nechci, šuškanda je poměrně veliká, názorů se k nám dostává hodně.

Petr Dědek (vpravo) v družném rozhovoru s novým šéfem českého hokeje Aloisem Hadamczikem.

Budete volit tajně, nebo veřejně?

Volební a jednací řád je postavený tak, že se má hlasovat tajně, ale myslím, že na žádost delegátů lze hlasování změnit a bude veřejné. Doufám, že to bude cíl většiny, protože tak jsme se domluvili. Několikrát jsme se jako extraliga sešli se zástupci první a druhé ligy i kraji, seznámili jsme se se svými kandidáty a lze říct, že jsme se shodli, že se je vzájemně podpoříme. Chceme, aby vše bylo transparentní a mohli jsme se sami sobě podívat do očí. Dohody se mají ctít. Uvidíme, kdo jich kolik uzavřel.

Váš pohled na fungování svazu?

Teď je trošku zúžený, protože mě nejvíc zajímá vztah k extralize. Tam máme řízení v rukou natolik, že jsme svými pány. Co bych svazu vytýkal, jsou mediální výstupy. Bylo by lepší, kdyby den dva počkal a podal informaci uceleně a byla správná. Ne aby se v ní objevily nedostatky, které by vrhaly špatné světlo na svaz.

Uvedete příklad?

Zrovna vy jste řešili financování mistrovství a konfrontovali informace, které byly dřív, s matematickým předpokladem, jak by to dopadnout mělo. S tím je potřeba si dát práci buď od začátku, nebo hodit čísla až po mistrovství, nespekulovat.

Co vás přimělo kandidovat?

Extraligové kluby mě vyzvaly jako prezidenta APK, a bylo jich víc. Že když jsem předsedou zvoleným na čtyři roky, měl bych jednoznačně jít na pozici viceprezidenta. Dlouho jsem o výzvě přemýšlel a řešil ji i s majitelem našeho mladoboleslavského klubu. Ten mě podporuje, tak jsem ji přijal.

Jan Tůma, šéf Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Jaké máte cíle?

Dát hokeji po sportovní stránce stabilitu, aby se soutěže neměnily každý rok, hlavně mládežnické. Aby se vyjasnily příjmy do hokeje. Plus mediální stránka.

Pakliže se do výboru dostanete vy i Petr Dědek, jak spolu budete jednat?

Ať to nevyzní, že po sobě házíme dýky. Vůbec ne. Jsem schopen se s ním normálně bavit, několikrát jsme spolu i hovory vedli. Na půdě APK je to ale trošku jiné, tam musíme respektovat většinu a funguje solidarita mezi kluby, kterou nejde obcházet jedním názorem. Ledaže by nás přesvědčil, že je nejlepší, což se zatím nestalo. Pokud bychom spolu byli ve výkonném výboru, na Petrovy názory jsem připravený a trošku je i znám. Je otázkou, jestli nás vždy posouvají. Některé jeho kroky spíš hnutí rozbíjí. Je potřeba sesbírat informace, vyhodnotit je a udělat nejlepší závěr. Nejde o to, že jediný člověk má pravdu.