Nabídka sexu mezi třetinami i žádost o ruku. Hokejové novinářky vyprávějí

Když šla jako mladá reportérka pro pozápasový rozhovor k hokejové kabině, jeden z hráčů před ní na cestě ze sprchy demonstrativně zvedl ručník. Tenkrát ještě nebyla tak – svými slovy –„oráchlá“, aby mu řekla: „Tak si to zase přikrej, není o co stát.“ Dnes je z Jany Niklové známá tvář ČT Sport a podobné zkušenosti bere s nadhledem. Pozvání do pořadu Zakázané uvolnění přijala společně s reportérkou O2 TV Sport Terezou Kubíčkovou a někdejší sportovní redaktorkou MF DNES Barborou Žehanovou, nyní šéfkou komunikace Olympijského výboru.