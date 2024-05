Na nás oba volá táto. Pár gayů o předsudcích, péči i osvojení dítěte

Jak se Matouš dostal do vaší rodiny?

Petr Vaníček: S Radkem jsme se seznámili v roce 2015 a už tehdy jsme oba toužili mít dítě. Brzy jsme si začali klást otázky, jak to udělat. Domluvili jsme se, že si dítě osvojíme. Jenomže o adopci si může zažádat pouze jednotlivec nebo manželský pár. Vzhledem k tomu, že homosexuálové nemohou být manželé, musel žádat o dítě jenom jeden z nás. A to byl Radek, já jsem byl pouze spoluposuzovaná osoba, která s ním žije v domácnosti. Oba jsme se zúčastnili pohovorů se sociální pracovnicí, která nás navštívila doma, a zdravotních i psychologických posudkových testů. To je standardní postup při jakékoli žádosti o adopci.

Nechtěli jsme ani dítě jiného etnika, aby těch menšin v našem případě nebylo ještě více a nebyla to pro všechny další zátěž.