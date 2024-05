Američani mě zklamali, říká Eliáš. A jak dobrý je Kohák hokejista?

Zakázané uvolnění Sledovat další díly na iDNES.tv

„Sláva,“ glosoval, svými slovy „televizní expert a bývalý hokejista“, Jakub Kohák hned v úvodu čtvrteční úspěch reprezentace na mistrovství světa. „Hrál jsem hodně na Kobře, ale pak jsem toho nechal, protože jsem se nenaučil přešlapovat doleva a neumím bruslit dozadu,“ uvedl svou hokejovou kariéru na pravou míru.

Po výhře 1:0 gólem Pavla Zachy ze druhé třetiny si český tým mohl oddychnout. Zvládl utkání, které rozhoduje o úspěchu a neúspěchu.

Jakub Koreis, expert iDNES Premium a O 2 TV, byl s výkonem národního týmu proti USA velmi spokojený. „Dělalo mi radost hlavně to, jakým způsobem jsme vyhráli. Sebevědomě,“ chválil „Nádherná atmosféra, fanzóna, to tomu samozřejmě strašně přidává,“ doplnil.

„Mě teda Američani zklamali, přišli mi takoví lehkovážní,“ dodal kritiku na stranu soupeře Patrik Eliáš.

„Tohleto mužstvo by v NHL nemohlo hrát, překročilo by platový strop,“ přiblížil mimořádnou kvalitu soupeře Koreis.

Do pořadu Zakázané uvolnění dorazili (zleva) Jakub Koreis, Patrik Eliáš a Jakub Kohák.

Hráči USA byli mírnými favority, rozhodně ale nepodlehli outsiderovi. Podle Eliáše si Češi začali věřit po náročném a úspěšném vstupu do turnaje. „Když vám přijedou ještě posily, tak ti kluci prostě cítí obrovskou šanci něco výjimečného zažít, o to víc v domácím prostředí,“ objasnil velkou sílu současného domácího týmu.

„Já jsem se včera díval na ten gól. A jak jejich brankař ještě máchnul hokejkou, kdyby on to trefil, tak to vyrazí. Celej život to hraje a zrovna to netrefil,“ předvedl Kohák svou expertízu. „Ty bys byl výborný s elektronickou tužkou,“ složil mu zaslouženou poklonu moderátor Martin Moravec.

„Vedle extrémního nasazení jsem viděl ještě hodně minipříběhů, kdy kluci chtěli pomyslné NHL něco dokázat,“ pokusil se Kohákovi konkurovat Koreis. Zápas s USA podle něj mohl pro některé domácí hráče výbornou možností, jak si říct o první nebo další šanci v zámoří.