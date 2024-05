Naše zákony bohužel dovolují reklamu na Putinovy zločiny, říká Dominik Hašek

Zakázané uvolnění Sledovat další díly na iDNES.tv

„Neplatí to jen o hokeji, ale i o jiných sportech. Stavím lidský život nad lepší úroveň šampionátu, a proto jsem rád, že ruští a běloruští hokejisté nemohou hrát na mistrovství světa,“ míní Dominik Hašek.

Fandím Rusům, kteří odmítají Putina

Na druhou stranu, nejsou tím ruští sportovci nespravedlivě trestáni za zločiny své politické reprezentace? „To není trest, to není msta. Pokud by na mistrovství světa hráli, propagují tím zločiny, válku, genocidu na ukrajinských dětech, proto je nemůžeme nechat hrát.“

„Já fandím těm, kteří nepropagují Putina a jeho imperialistickou válku. Chci, aby se vrátili mezi nás a dělám pro to opravdu hodně, ale každý ruský sportovec je reklamou na činy své země, a kdyby ruští hokejisté hráli, tak by na Putinovo Rusko dělali reklamu. A tím by se válka eskalovala, což by znamenalo více ztracených životů,“ uvažuje Hašek.

Dominik Hašek kritizuje všechny sportovní svazy i mezinárodní sportovní organizace, které Rusům umožňují účast na svých soutěžních akcích. Podle něj by měl vzniknout nějaký univerzální text, jenž odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině a který by mohli ruští sportovci podepsat. A pak by jim nikdo neměl bránit v účasti na závodech či turnajích.

„Pak by tento sportovec přestal být ambasadorem ruské války, zabíjení, vraždění, těch neskutečných zločinů a v tu chvíli by víceméně byl nejlepším mírovým ambasadorem,“ myslí si Hašek.

Bývalý gólman, který chce na podzim kandidovat do Senátu, se ostře vymezil také vůči NHL, kde mohou ruští hokejisté bez větších problémů startovat. „NHL bohužel dělá reklamu na ruskou válku a zločiny s ní spojené.“

Naše zákony umožňují propagaci Ruska

„NHL je proto spoluzodpovědná za spoustu ztracených životů, a to i ruských. Ruští hokejisté tam dělají fantastickou reklamu Putinově válce. A to platí i o tenistech, tenistkách na turnajích ATP a WTA,“ říká Hašek s tím, že odpovědné je za to jednak vedení jednotlivých sportovních organizací, ale hlavně vlády jednotlivých států, a to včetně české vlády, které start ruským sportovcům umožňují.

„Bohužel zatím i u nás platí, že naše vláda, poslanci a senátoři nastavili zákony tak, že individuální sportovci na území naší země mohou dělat reklamu na ruské zločiny. Chci, aby to lidé slyšeli, aby to lidé věděli. A já chci udělat všechno pro to, aby se tohle změnilo,“ říká bývalý gólman.

„Protože reklama, kterou Rusku naše země, naši poslanci a senátoři umožňují, je v neskutečných hodnotách. Je to, jako kdybychom posílali do Ruska tanky proti Ukrajině. Ta reklama přímo nezabíjí, nestřílí, ale díky ní je spousta ztracených životů a je potřeba tohle opakovat, neustále slyšet, aby veřejné mínění tlačilo na politiky tak, aby to změnili,“ dodává Hašek.

V další části rozhovoru pak Hašek srovnával svou situaci v 80. letech 20. století, kdy reprezentoval totalitní Československo, se současnou situací ruských sportovců, kteří reprezentují agresivní Putinův režim.

Cítím odpovědnost za politické vězně

Když žádá po ruských sportovcích, aby odsoudili invazi Ruska na Ukrajinu, neměl on sám v 80. letech veřejně odsoudit totalitní praktiky KSČ? „Byli jsme totalitní stát a určitě jsem byl jeden z těch, kteří jej reprezentovali a kteří podporovali to, co tady, v této zemi, bylo. To znamená totalitní režim.“

„Co se týče války… Zodpovídal jsem dejme tomu za to, co se dělo především doma, že tady byli političtí vězni. Ano, za to tím, že jsem reprezentoval, beru svoji zodpovědnost, a tak to je. Ale já nevím, kde jsme tenkrát vedli imperialistickou válku s cílem získat nějaké nové území,“ vysvětluje Dominik Hašek.

Na poznámku, že Československo bylo součástí východního bloku v čele se Sovětským svazem, který vedl v osmdesátých letech agresivní válku v Afghánistánu, že Československo aktivně spolupracovalo s nedemokratickými režimy na Kubě, v Angole, v Nikaragui, KLDR, Sýrii nebo v Libyi, kam mimo jiné posílalo své vojenské poradce, Hašek odpověděl takto: „Musíte vnímat, jaké jsem měl znalosti nebo co jsme věděli. Ale o tom, co říkáte nevím nebo jsem nevěděl.“

Jak konkrétně pomůže Ukrajině vyřazení ruských sportovců ze soutěží? Mají být ze soutěží vylučováni také sportovci KLDR a Íránu? A mají být například čeští hokejisté trestáni za to, že hrají v KHL? I na to odpovídal Dominik Hašek v pořadu Zakázané uvolnění.

V minulém díle přivítal moderátor Martin Moravec ve studiu zpěváka Michala Davida s pěvcem Adamem Plachetkou.

Zakázané uvolnění můžete na iDNES.cz sledovat během šampionátu ve všední dny vždy od 11 hodin.