Narůstající tlak Rusů? Nevím, co to znamená. Bříza i o NHL a olympiádě

Cítili jste narůstající tlak Rusů na jejich návrat?

To je spekulativní, nevím, co znamená narůstající tlak. My se věcí zabývali regulérně podle scénáře daného kongresem, že máme revidovat každou sezonu. To je vše.

Bělorusové nemohou v srpnu hrát kvalifikaci o olympiádu, o Rusech však zatím jasno není. Na to dojde kdy?

Zatímco kvalifikační turnaje organizuje IIHF, olympijský turnaj ne. Ten spadá pod Mezinárodní olympijský výbor a v téhle chvíli ještě není rozhodnuto.

O účasti Rusů tedy nebude rozhodovat IIHF, ale MOV?

Nechci se teď pouštět do spekulací, co se stane za rok nebo za dva. Vždycky rozhodujeme o další sezoně a poslední věta oficiálního prohlášení jasně říká, že Rada IIHF bude v tomhle zavedeném rytmu pokračovat. Nejpozději příští rok těsně po MS ve Švédsku přijme rozhodnutí.

Olympiády se mají zúčastnit hráči NHL. Jak probíhala jednání?

Začala hned v roce 2022, když došlo k tomu, že se NHL nezúčastní turnaje v Pekingu. Měli jsme stabilní představu, co si IIHF může dovolit v rámci finanční náročnosti ohledně účasti hráčů NHL. Každopádně to je fantastická zpráva pro všechny, úžasný výsledek, že se podařilo dojednat účast v roce 2026 i 2030.

Brankář Ivan Fedotov si jako jeden z mála ruských hokejistů nenasadil stříbrnou medaili po prohraném olympijském finále. (21. února 2022)

To ano.

Pro generaci, které říkají ztracená, protože neměla od roku 2018 možnost hrát turnaj nejlepších proti nejlepším, je to příležitost vyšperkovat kariéru. Pomůže to i šampionátu, už teď se začne tvořit v hlavách federací představa, kdo bude týmy tvořit. A i hráči z NHL budou mít motivaci přijet na mistrovství bojovat o budoucí místo.

Zámořská média píšou, že IIHF a a organizátoři olympiády mají pokrýt pojistky hráčů i výlohy na cestování. Zvednou se náklady IIHF výrazně?

Nevím, co píšou média, dohoda o spolupráci a sdílení nákladů je neveřejnou dohodou stran. Ale nevzrostly. Už v roce 2018 a 2022 jsme platili každému evropskému klubu deset tisíc amerických dolarů za účast hráče jako kompenzaci. Samozřejmě s rostoucím platovým stropem v NHL teď pojistky narůstají extrémně, to rozdíl proti minulosti je, ale dohodli jsme se férově a hlavně zajistili účast nejlepších hráčů. To si přáli všichni.

I NHL?

Nebýt covidu, NHL by se zúčastnila už olympiády v Pekingu. Měli jsme podepsané memorandum. Hráči a jejich asociace to chtěli výrazně, tlak z jejich strany byl velký. A NHL tahle práva a nároky respektuje. Ostatně v kolektivní smlouvě mezi hráči a NHL existuje deklarace, že obě strany chtějí účast na hrách v roce 2022 a 2026.

NHL nicméně plánuje i znovuzavedení Světových pohárů, které by jednou za čtyři roky proložily olympiádu. Jak se na to dívá IIHF? Neuberou zájem o mistrovství?

Samozřejmě na to máme rozdílné názory, protože IIHF spolupracuje s evropskými ligami a kluby. A mít Světový pohár v únoru v Evropě je zásah. Nicméně ta jednání se oddělila a teď jsme se soustředili jen na olympiádu. V roce 2025 proběhne turnaj čtyř (bez české účasti) a teď je na diskusi případný Světový pohár v roce 2027. Ale ano, máme na to jiné pohledy.