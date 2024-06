Nejasno kolem Hronka. Chce více peněz, Vancouver pod tlakem. Přijde výměna?

Aktuální ročník zámořské soutěže finišuje. Rokování o kontraktech probíhají, napříč mediálním prostorem a mezi fanoušky se šíří spekulace. A zrovna v tomto případě se jich objevuje celá řada.

„Nechceme je ještě více přiživovat, proto se k tomu momentálně nebudeme vyjadřovat,“ uvedl v podcastu SDPN jeden z nejuznávanějších hokejových agentů Allan Walsh, který zastupuje i českého beka.

„Budu chráněným volným hráčem, takže to nemám ve vlastních rukou. Otázku ohledně mé budoucnosti musíte položit někomu jinému,“ doplnil Hronek.

Solidními výkony si vybudoval silnou vyjednávací pozici, ale finální rozhodnutí přijde ze strany vedení Vancouveru, které má před sebou náročné léto plné úkolů.

Klíčového centra Eliase Petterssona má zaháčkovaného až do roku 2032. Teď přichází na řadu další. Smlouva končí jedenácti hráčům, přičemž hned několika velice důležitým.

O prodloužení spolupráce si na ledě řekli Arturs Šilovs, Nikita Zadorov, Tyler Myers, Dakota Joshua či Elias Lindholm, jenž podle zpráv ze zámoří odmítl nabídku sedmileté smlouvy na 49 milionů dolarů a zkusí štěstí na trhu s volnými hráči.

Zadák Vancouveru Filip Hronek vede puk během utkání proti Montrealu

Podobně může skončit i Hronkův případ.

„Chceme, aby zůstal,“ hlásil opakovaně během jara generální manažer Patrik Allvin. Otázkou zůstává, jestli na požadavky českého reprezentanta přistoupí a zda si bude moct jeho setrvání vůbec dovolit.

Navýšení platového stropu pro nadcházející ročník (z 83,5 na 88 milionů dolarů) představuje pro něj i funkcionáře z ostatních mužstev vítanou vzpruhu. Ale bude to stačit?

Netřeba zastírat, že královéhradecký rodák po přesunu ke Canucks výrazně pookřál. Skvěle zapadl do prvního páru vedle mimořádně nadaného Quinna Hughese, jednoho z nejlepších a nejofenzivnějších zadáků současnosti.

Obránce Vancouveru Quinn Hughes (43) drží puk před napadajícím útočníkem Ryanem O'Reillym (90) z Nashvillu.

„Vynikající hráč a skvělý člověk. Byla zábava s ním nastupovat, moc jsem si to užíval. Především díky němu byl pro mě přechod z Detroitu tak hladký,“ chválil amerického parťáka Hronek.

Vytvořil si nové osobní maximum v počtu bodů (48). Těžil především z povedeného startu, postupně začal zpomalovat. Od 19. prosince do konce základní části se zapsal do statistik jen devatenáctkrát.

„Nemám pro to vysvětlení. Kdybych věděl, co za tím je, určitě bych se snažil to změnit,“ líčil podrážděně na tiskové konferenci pár dní po vyřazení z druhého kola play off proti Edmontonu.

Naštvaný Filip Hronek při rozhovoru s novináři:

Ve vyřazovací části úplně nepřesvědčil, zmohl se pouze na gól a přihrávku. Kanadská média spekulovala, zda jej nebrzdily zdravotní problémy, což okamžitě vyloučil.

Až dosud pobíral 4,4 milionu dolarů za sezonu. Teď požaduje dlouhodobý kontrakt, který mu dodá jistotu a finančně ho zabezpečí. Údajně by rád, aby jeho plat začínal osmičkou.

Podle některých expertů jde o přemrštěné nároky. Zvlášť pokud vezmeme v potaz, že Hughes, jenž má proti českému spoluhráči v lecčems navrch a v sestavě zastává důležitější roli, si ročně přijde na 7,85 milionu dolarů.

„Ve Vancouveru už dlouho tuší, že nepůjde o levnou záležitost. Zároveň ale vědí, že si Hronka nemohou nechat utéct,“ napsal novinář Thomas Drance pro renomovaný web The Athletic.

Allvin moc lepších variant na tuto pozici nenajde. Tolik dostupných a zároveň produktivních praváků k dispozici není, šestadvacetiletý bek je navíc v ideálním věku a může se ještě zlepšovat.

Ač jim okolnosti úplně nenahrávají, nejvyšší představitelé Canucks se v ideálním případě chtějí vyhnout dlouhým jednáním, která by mohla skončit až u nezávislé arbitráže.

Zároveň si nechávají otevřené i další možnosti a nebrání se naslouchat nabídkám z jiných týmů. O českého obránce bude na trhu zájem, jeho jméno už se spojovalo s několika novými adresami.

Spekuluje se třeba o výměně do Caroliny, která plánuje obměnit kostru mužstva a velmi vážně uvažuje o loučení s Martinem Nečasem, jenž je rovněž bez smlouvy na příští ročník.

Jednání se klidně mohou táhnout přes léto. Vancouver má před sebou hodně práce, potřebuje zvážit všechny proměnné. Ale Hronkovo setrvání by mělo být jednou z hlavních priorit.