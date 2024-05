Čapnu i o dva metry vyššího. Flek si na nájezd věřil, mrzela ho Genoniho krádež

Národní tým klopýtl na domácím mistrovství světa poprvé. Po ospalém začátku se soupeři v čele s několika hvězdami z NHL vyrovnal a vypracoval si i několik šancí, po kterých se mohl ujmout vedení.

„Škoda, že nám tam ještě něco nespadlo,“ mrzelo Fleka, který možná trochu překvapivě dostal důvěru jako pátý exekutor při závěrečném rozstřelu.

Věřil jste si?

Když za mnou na střídačce přišel Pleky (Tomáš Plekanec), řekl jsem mu, že do toho jdu. V Kometě jezdím nájezdy pořád, v uplynulé sezoně jsem v nich měl slušnou úspěšnost. Tohle zakončení volím často. Chtěl jsem to dát brankáři na dlouhou nohu, ale bohužel mě přečetl a pohlídal si to vyrážečkou.

Genoni vás vychytal ještě jednou. Ve třetím dějství za stavu 1:1 rybičkou napravil vlastní špatnou rozehrávku a ukradl vám gól.

Chtěl jsem to dát vzduchem, ale puk se mi dostal hodně pod nohy. Nemohl jsem to pořádně narvat, nakonec jsem to jen tak plácl směrem na branku. Bohužel fantasticky zasáhl.

Zákrok Leonarda Genoniho proti Jakubu Flekovi:

Proti Švýcarsku jste se rozjížděli pomalu. Co vám v první třetině chybělo?

Soupeř hrál dobře ve středním pásmu. Bojovali jsme s tím, jak se k nim probojovat. Házeli jsme puky za ně, dostávali jsme se k nim první, ale oni nás dobře přečíslovali. Začátek jim určitě vyšel lépe, ale postupem času jsme se zvedli a hrálo se nahoru dolů.

Proti vám stála hvězdná jména jako Roman Josi nebo Nico Hischier, gólem a proměněným nájezdem se uvedl Kevin Fiala. Jak se proti nim hraje?

Je na nich vidět, že nastupují v nejlepší lize na světě. Musíte k nim mít zdravý respekt, vědět o nich zvlášť při přesilovkách, ale nesmíte se podělat. Fiala to krásně trefil z brankové čáry pod víko, škoda. Celkově jsme byli Švýcarům vyrovnaným soupeřem, na výhru jsme určitě měli. Mohlo nám tam něco spadnout, ale na kdyby se nehraje.

Ve druhé třetině jste se zapojil do šarvátky u brankoviště. Jak se celá situace seběhla?

Popravdě ani nevím. Viděl jsem střelu od modré, pak se to začalo pošťuchovat. V hokeji musíte chránit vlastního gólmana, takže jsem prostě čapnul jednoho ze Švýcarů. Zrovna tedy toho nejvyššího (Nina Niederreitera), ale to jsem neřešil. Před gólmanem musí být čisto. Pak je jedno, jestli je soupeř klidně i o dva metry vyšší.

Vnímal jste, že hromadná mela probudila tým i diváky?

Asi ano, všichni se trochu nakopli, byl to dobrý impulz. Lidi takové momenty baví, k hokeji to patří. Zanedlouho jsme dali gól, vypracovali si tlak, ale chyběla lepší koncovka.

První prohra na šampionátu s týmem nezamává, že?

Určitě ne. Turnaj je strašně krátký, není potřeba se k něčemu vracet. Ve středu hrajeme znovu, takže v úterý dobře zregenerujeme, potrénujeme a připravíme se na další těžký zápas s Dány.

Ondřej Kaše vyjíždí ze závaru před švýcarskou brankou.

Co vám první tři utkání ukázala?

Na každého soupeře se poctivě připravíme. I když se vyhraje, chceme si ukázat, co můžeme příště zlepšit. Dáváme do toho srdce, makáme jeden za druhého, všichni se povzbuzujeme na střídačce. Na ledě odvedeme maximum. Když takhle půjdeme dál, tak věřím, že budeme úspěšní.

Trenér Rulík často zmiňoval, že chce vytvořit hlavně soudržný kolektiv. Podle vašich slov se mu to podařilo.

V jakémkoliv týmovém sportu je dobrá nálada v kabině strašně důležitá. I když jsme se třeba s klukama ze zámoří viděli poprvé, hned jsme si sedli a držíme pohromadě. Máme opravdu skvělou partu.