Vývojářům nešlo opravit chybu, tak z procházení zdmi udělali součást příběhu

Skoro třicet let stará střílečka The Terminator: Future Shock vstoupila do historie jako vůbec první 3D hra, ve které se dalo rozhlížet pomocí myši. Použitý engine však zdaleka nebyl dokonalý a vývojářům se ho nikdy nepodařilo zcela odladit. K řešení některých chyb ovšem přistoupili velmi kreativně.