RECENZE: Terminator: Resistance je zastaralá béčková střílečka. Přesto baví

Terminator: Resistance přináší vlastní příběh, který se odehrává v budoucnosti po Soudném dni. Hlavním hrdinou je Jason Rivers, jediný přeživší z pacifické jednotky Odboje. Tu zlikvidoval Infiltrátor, nový typ terminátora s lidskou kůží, který po zásahu dokonce krvácí. Sami jistě ságu Terminátor dobře znáte, takže víte, o jak moc nebezpečného parchanta jde. Rivers se po útěku dostává do Pasadeny, kde se brzy seznámí s místními členy Odboje, a bitva proti Skynetu – počítačové inteligenci, která buduje čím dál tím nebezpečnější roboty a kyborgy – může pokračovat.

Guilty pleasure pro fanoušky

Terminator: Resistance

Pokud jste o videohře Terminator: Resistance neslyšeli, nečetli a ani o její existenci dosud nevěděli, zase tolik bychom se nedivili. I přes známou licenci jde o nenápadný projekt, na jehož reklamu vydavateli po zářijovém ohlášení evidentně příliš peněz nezbylo.

Už na první pohled je jasné, že jde o béčko, kterému by slušela budgetová cena. Tu však bohužel nemá, což podle nás spoustu potenciálních hráčů pochopitelně odradí. Tohle není ani náhodou Far Cry a už vůbec ne Halo. Pro fanoušky temné budoucnosti představené v prvních dvou filmech tu ale máme možná černého koně jejich guilty pleasure fantazií.

I když je Terminator: Resistance zastaralým a v mnoha ohledech i špatným titulem, dokáže přesto všechno pobavit. Přiznáváme se, že i my jsme se na pár hodin zabavili.

Překvapivě pozitivní ohlasy na Steamu Terminator: Resistance vyšel kromě Xboxu One i na PlayStation 4 a PC. Na Steamu má aktuálně téměř devět stovek uživatelských recenzí s průměrným hodnocením 9/10. Hráči oceňují především atmosféru prvních dvou filmových Terminátorů, povedenou hudbu a servis fanouškům. Docela nečekané reakce, že?

Terminator: Resistance je klasickou střílečkou z první osoby. Levely jsou zpočátku striktně lineární, později narostou do rozlehlejších rozměrů. Titul však ani náhodou není videohrou v otevřeném světě, i když se to může někdy zdát. Úrovně nejsou špatné. Projdete se tajnou základnou Odboje, budete bojovat v zákopech, které znáte z futuristických scén z prvních dvou filmů od Jamese Camerona, prozkoumáte zdevastovaná obydlí i lesnatější území.

Vždy vám bude na zátylek dýchat atmosféra zmaru, rozkladu a konce lidstva na spadnutí. Přesně taková, jakou si fandové značky přejí. Přehlédnout však zastaralý level design nejde. Starším ročníkům to vadit nebude, mladší budou nejspíš prskat. Akce je dostatek, ale je hodně rozporuplná.



Střílení baví i nebaví

Terminator: Resistance

Ne že by nebyla likvidace terminátorů zábavná. Je. Zároveň ovšem není tak zábavná, jak by mohla být. Při střelbě se totiž opět projevuje zastaralost Terminator: Resistance. Když pálíte, nemáte pocit žádného zpětného rázu a vypadá to, jako by zbraně ani nic nevážily. Zpočátku se dostanete k pistoli, UZI, automatické pušce M-16 a brokovnici. Všechny tyto zbraně nemají na terminátory žádný účinek vyjma brokovnice, která je na chvíli omráčí a zpomalí.

Z provozu s tímto arzenálem vyřadíte pouze ostatní nepřátele jako malé i velké pavoučí roboty, létající drony, střílny nebo vybuchující rybenky. V jedné z úrovní proto přijde ke slovu i plíživý postup. Do rukou se vám dostane i bizarní protiterminátorský nůž, kterým lze kovová monstra eliminovat.

Hloupé termosky

Terminator: Resistance

Dokud se ve vaší výbavě neobjeví plasmové pušky, jsou terminátoři velkým problémem. Jakmile ale získáte zbraně, které jsou na ně účinné, stanou se z nich řadoví nepřátelé. Zatopí vám jenom ve větších počtech. A že jich vám po krku půjde dost. Od klasického modelu T-800 přes silnější T-825, plamenometem vybavený T-808 až po hodně odolný T-850, který známe z filmové trojky. Na giganta jménem T-47, tank HK (Hunter-Killer) i vzdušný HK je lepší vzít raketomet.

Umělá inteligence protivníků je bohužel bídná. Někdy se dokonce stane, že vás nezaregistrují ani když stojíte přímo naproti nim. Terminator: Resistance ale není jen o střílení. Ne, teď není řeč o nejapném plížení.

Hacker i zloděj

Lehké RPG prvky se nevyhnuly ani této hře, a i když jsou vskutku naprosto základní, byli jsme za ně rádi. Za likvidaci terminátorů a plnění úkolů získáváte zkušenosti, které se promění v body, jež rádi umístíte do vývojového stromu. Budete tak moci používat nejenom stále silnější zbraně, ale také lépe otevírat šperhákem zámky, likvidovat bomby a hackovat počítače nebo střílny.

Zatímco otevírání zámků se provádí klasicky otáčením analogových páček na ovladači, hackovací minihra připomíná arkádovou klasiku Frogger. Dočasně se můžete posilnit i stimulanty, díky kterým budete odolnější nebo zpomalíte čas. Vybaveni jste také baterkou, kterou potřebovat nebudete, jelikož máte noční vidění, které odhalí terminátory i zpoza zdi. Můžete si vytvářet ze surovin nové předměty a munici.

Fandové si přijdou na své

Vše dohromady nějakým zázrakem funguje. Skřípe to, ale funguje. Kromě hlavních misí je k dispozici i celá řada vedlejších a nepovinných úkolů, které nám vyhnaly životnost na dvanáct hodin. Byť je Terminator: Resistance střílečka, docela hodně se v ní tlachá. Rozhovory zde nejsou přítomny jen pro parádu, rozhodují totiž o ději. Vážně. To, jak se rozhodnete, zda budete upřímní, nebo budete lhát, pokud prolijete krev, nebo se stanete ochráncem se projeví v tom, zda vaši bližní zemřou, nebo budou žít.

Ve hře dokonce můžete zažít románky a být svědky trapného sexu z pohledu první osoby, kdy není nic vidět. Terminator: Resistance je extrémní béčko, ale nejde o nehratelný průšvih. Je to prostě hra pro fanoušky a dost možná od fanoušků. Předchozí počin polského studia Teyon – Rambo: The Video Game dopadl podstatně hůře.

To je hra pro Xbox 360?

Co se ale technické stránky týče, je to děs. I když jsme hru testovali na Xboxu One X, o věcech jako 4K rozlišení, 60 fps a HDR jsme si mohli nechat tak maximálně zdát. Terminator: Resistance vypadá jako launchová videohra pro Xbox 360, jejíž vývoj začal ještě v éře prvního Xboxu. Grafika je ošklivá. T-800 i HK sice vypadají, jak mají, ale vše kolem je fujtajbl. Textury jsou kostičkované a neostré, přičemž ani viditelnost neoslní.

Terminator: Resistance Terminator: Resistance

Modely postav jsou špatným vtipem. Nebojíme se říct, že spousta z nich je nedodělaných. Některým chybí dokonce i animace. Světelné efekty a stíny jsou směšné. Mnohdy se na ně zapomnělo úplně. Že hra běží na Unreal Enginu 4, byste vážně nepoznali. I framerate je děs. Hudba je ale jiné kafe. Z té nám naskakovala husí kůže v pozitivním slova smyslu. Samozřejmě, že uslyšíte The Terminator Theme od Brada Fiela ve spoustě remixů.

Zazní ale i spousta dalších a správně pochmurných motivů. Hudba se vážně povedla. Škoda, že audio jako takové ne. Mezi rozhovory totiž uslyšíte neustálé prskání od toho, jak zvuk tvůrci pokazili. Jako by postavy mezi sebou mluvili vysílačkami. Prostě. Hrůza. Přepínám. Konec. Dabing moc cenu řešit nemá.

Terminator: Resistance by byl naprostá pecka, kdyby vyšel před dvanácti lety. Do té doby by se hodil. Vzhledem k tomu, že se o hře moc nemluvilo, působí dokonce jako šuplíková záležitost, na kterou se po celou dekádu zapomnělo a nyní byla dokončena a vydána. Kdyby stála alespoň polovinu... Ale takhle si vyšší hodnocení nezaslouží. I přesto musíme udělit nadprůměr. Tahle gamesa má totiž v sobě něco, co z ní i přes všechny chyby, a že jich je, dělá zajímavý zážitek. Že by měly i hry a roboti duši? Pro fanoušky Terminátora jde o povinnost.