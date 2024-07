S černým samurajem v Japonsku tvrdě narazili. Vydavatel se omlouvá

O zasazení série Assassin’s Creed do feudálního Japonska snili hráči léta. Když to ovšem přišlo, Ubisoftu vyrostla nejenom konkurence v podobě ceněné hry Ghost of Tsushima (v květnu vyšla i na PC), ovací se nedočkal už při svém odhalení.

Vášně budí nejenom hlavní protagonista, černý samuraj Jasuke, ale i celkové vyobrazení Japonska plné nepřesností, ať už v architektuře, erbech či etiketě. Dokonce vznikla petice, která usiluje o zrušení hry. Pod palbu kritiky se dostala také téměř 500stránková knížka Thomase Lockeyho, která je často prezentována jako zdroj, že Jasuke byl samuraj. Oponenti ovšem poukazují, že je to vymyšlený příběh založený na pouhých 13 větách a upozorňují, že Lockey v roce 2015 editoval záznam na Wikipedii ve svůj prospěch. Pro zajímavost, na YouTube je starší rozhovor s autorem.

Minimálně v Japonsku už celá kauza překročila hranice videoher. Za nepřesnosti a nedostatečný výzkum kritizuje Ubisoft mimo jiné i japonský politik Satoši Hamada. Ubisoft se tak dostal do situace, kdy musí reagovat.

Na svých stránkách tak zveřejnil „aktualizaci“, v níž zmiňuje „mnoho pozitivních reakcí“ i „kritiku od japonských hráčů“. „Sdílíme vaši vášeň pro historii a hluboce respektujeme vaši péči o historickou a kulturní integritu vašeho bohatého dědictví,“ začínají a při té příležitosti objasňují svá tvůrčí rozhodnutí.

Ubisoft říká, že mu u žádného dílu nešlo o reálné zobrazení historie či postav. Naopak se snaží podnítit zvědavost a povzbudit hráče, aby se o téma sami zajímali. Připravovaný díl Shadows označuje za historickou fikci zasazenou do feudálního Japonska.

Japonským hráčům se dále omlouvá za „prvky, které vyvolaly v japonské komunitě obavy“. Hra je prý stále ve vývoji a Ubisoft bere kritiku v potaz. Vývojáři chtějí vytvářet poutavé zážitky, kvůli čemuž zapojují fantazijní prvky, vysvětlují.

Ubisoft připouští, že Jasuke nemusel být samuraj. Shadows označuje za historickou fikci a věří, že tajemný život Jasukeho z něj dělá ideální postavu pro hru.

„Představitel Jasukeho v naší hře je toho příkladem. Jeho jedinečný a tajemný život z něj udělal ideálního kandidáta na vyprávění příběhu Assassin’s Creed s kulisami feudálního Japonska. I když je Jasuke ve hře Assassin’s Creed Shadows zobrazen jako samuraj, uznáváme, že je to předmětem debat a diskusí,“ říkají.

„Náš tým intenzivně spolupracoval s externími konzultanty, historiky, výzkumníky a interními týmy společnosti Ubisoft Japan, aby se mohl opřít o naše tvůrčí rozhodnutí,“ píše se také v prohlášení. Jednou z nich je například Sachi Schmidt-Hori, docentka japonské literatury a kultury na univerzitě Dartmouth, která zkoumá hyperfeminismus, hypermaskulinitu a hypersexualitu v klasické japonské literatuře a vydala knížku Příběhy zbožňovaných chlapců: Mužská láska ve středověkých japonských buddhistických vyprávěních. Ubisoft už ostatně potvrdil, že i v tomto díle půjde navazovat romantické vztahy se stejným pohlavím.

Assassin’s Creed Shadows vychází 15. listopadu na PC, Mac, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.