Návrat do osmdesátek, chystají se nové hry o RoboCopovi a Terminátorech

Z těch dvou vypadá zajímavěji RoboCop: Rogue City, protože má být klasickou lineární střílečkou s propracovanou kampaní pro jednoho hráče a takových je poslední dobou nedostatek. Vývoj má na starosti studio Teyon, které před třemi lety pobavilo sice béčkovou, ale jinak velmi povedenou akcí Terminator: Resistance (viz naše recenze).

Ve hře sice budeme hrát za představitele zákona, to však neznamená, že bychom snad s nepřáteli měli jednat v rukavičkách. Velikým plusem pro fanoušky filmové klasiky je účast herce Petera Wellera, který autorům poskytl svojí podobu i hlas. Hra by měla vyjít příští červen, a to jen na PC a aktuální generaci konzolí, s Xbox One a PS4 už se nepočítá.

Poněkud rozpačitěji pak působí Terminator: Survival Project, z něhož jsme ovšem viděli jen kratičký nic neříkající teaser. Dokonce ani ten název není v tuto chvíli jistý, datum vydání je navíc prý velmi vzdálené.

Pokud však máte pro tuto značku slabost, počkejte si na real-time strategii Terminator: Dark Fate – Defiance, která by měla vyjít ještě letos (viz náš článek). Jestliže raději střílíte, můžete se obrátit do minulosti ke dvěma klasickým FPS Future Shock a Skynet, které mimochodem jako vůbec první v historii nabídly možnost rozhlížení pomocí myši. Za oba kovové hrdiny si pak můžete zahrát i v jedenáctém dílu brutální série Mortal Kombat.