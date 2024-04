Nejlepší česká hra dekády se vrací. Kingdom Come 2 vyjde ještě letos

I když kolem toho bylo spousta mlžení a tajnůstkářství, oficiální potvrzení druhého dílu nejvýraznější české hry poslední dekády (i když fanoušci Beat Sabera asi budou mít jiný názor) není žádným velikým překvapením. Situace je totiž úplně jiná než před lety, kdy Kingdom Come: Deliverance (naše recenze) dlouho nemohlo najít oficiálního distributora, a tak se jeho čeští vývojáři ze studia Warhorse museli obrátit o podporu na komunitní financování.

To se ukázalo jako správné rozhodnutí, když se jim během měsíce podařilo vybrat čtyřnásobek původně požadovaných 8 milionů korun. Tento úspěch následně přilákal „opravdové“ investory v čele se známým českým podnikatelem Zdeňkem Bakalou a výsledkem byla hra, která se navzdory svému z počátku poněkud syrovému stavu dočkala pochvalných recenzí napříč celým světem (aktuálně 7,6 bodů z 10 na agregátoru Metacritic), více než 6 milionu prodaných kopií a čtveřice přídavků značně rozkolísané kvality.

Kingdom Come je výjimečný už jen tím, že podobné vysokorozpočtové hry prostě neexistují.

V roce 2018 odkoupilo Warhorse rakouské vydavatelství THQ Nordic za 860 milionů korun a později ho zařadilo do své divize Plaion, což poskytlo vývojářům dostatečný klid na přípravu druhého dílu.

Možná až příliš veliký klid myslí si mnozí fanoušci, kteří první oficiální zmínku o dalším osudu značky museli čekat dlouhých 6 let. Nakonec se ovšem přeci jen dočkali a předčasně přerušený příběh kovářského učedníka Jindry, který se po násilné smrti svých rodičů stal nepravděpodobným hybatelem důležitých dějinných událostí, bude pokračovat. A to s největší pravděpodobností ještě letos, datum vydání je totiž oznámeno již na konec roku.

První trailer jasně naznačuje, že půjde o konzervativní pokračování ve stylu „více toho samého.“ Ostatně každý, kdo sleduje spoluzakladatele Warhorse Daniela Vávru na sociálních sítích, určitě nemohl čekat, že by se pustil do nějakých experimentů ať už co se týče scénáře (tak jako to udělali například vývojáři The Last of Us 2) nebo hratelnosti (viz třeba nedávná druhá část remaku Final Fantasy VII).

Ne, druhý Kingdom Come: Deliverance bude stavět na stejných základech, jen díky většímu výkonu dnešního hardwaru slibuje daleko lepší zážitek (proto ostatně také nevyjde na minulé generaci konzolí). Což je přesně to, co si fanoušci přejí.

Přes prožité útrapy si Jindra stále udržel svůj nevinný výraz.

Po benešovském okrese se tentokrát podíváme do okolí Kutné Hory, která byla na počátku 15. století kvůli svým stříbrným dolům jedním z nejbohatších měst střední Evropy. Vývojáři slibují dvakrát větší mapu, než tomu bylo minule, což sice v konkurenci gigantických otevřených světů například od Ubisoftu nemusí vypadat nijak závratně, ovšem je potřeba brát v potaz, že místní krajina je daleko detailnější. Skoro dvakrát víc má být ve hře i příběhových animací, tvůrci mluví o „filmovém zážitku.“

Souboje budou tentokrát okořeněny i o palné zbraně, že by se ze hry stala střílečka se však bát nemusíte.

Nic nehodlají slevit ani z náročného soubojového modelu z minulého dílu (nově se počítá i s primitivními palnými zbraněmi), zároveň však chtějí ponechat hráči maximální svobodu v tom, jak se s různými překážkami budou moci vyrovnat.

Pokud se ovšem chcete spoléhat na plížení ve stínech a intrikování, musíte vzít v potaz propracovaný karmický systém – jednoduše řečeno, každá vaše akce vyvolá ve světě odpovídají reakci.

Od náročných soubojů si budeme moci odpočinout ve společnosti krásných dam.

Neexistuje žádný správný způsob, jak hrát, záleží jen na vašich prioritách, ostatně mottem hry, které je vepsáno už v první tiskové zprávě, je latinské „Audentes Fortuna Iuvat“, tedy odvážnému štěstí přeje. Ze všech přislíbených informací ještě stojí za to vypíchnout adaptivní soundtrack od Jana Valty, který byl minule natolik úspěšný, že se dočkal i několika živých koncertů.

První představení hry sice ničím zásadně nepřekvapilo, to ovšem nic nemění na tom, že vypadá parádně a nepochybujeme o tom, že je to přesně to, co si většina fanoušků od pokračování přála. Nezbývá než doufat, že se ambiciózní vize českých vývojářů podaří plně naplnit a že nedojde k odkladu. I když po zkušenostech z minula bychom raději skousli odklad než si kazit první dojmy spoustou bugů.