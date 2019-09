Autoři propadáku s Rambem chystají hru o terminátorech

Terminátoři zanechali v herním průmyslu skoro stejně hlubokou stopu jako v tom filmovém. Byl to totiž právě Future Shock z roku 1995, který přinesl mouselook, tehdy revoluční způsob ovládání myší, bez něhož si dnes hraní stříleček z vlastního pohledu už ani nedovedeme představit. Her o zabijáckých robotech z budoucnosti však vyšlo od devadesátých let spousta, ať už šlo o herní adaptaci filmů nebo vlastní originální příběhy.

Nově oznámený díl se bude jmenovat Resistance a dočkáme se ho už 15. listopadu na PC, Xbox One a PS4. Ačkoliv datum vydání přibližně odpovídá i premiéře nového filmu Terminator: Dark Fate, s jeho dějem hra nebude mít nic společného. Příběh bude zasazený třicet let po „Dnu zúčtování“ a ocitneme se v něm v postapokalyptickém Los Angeles ovládaném sítí Skynet. Hráč bude hrát za novou postavu Jacoba Riverse, se kterým bude plnit nebezpečné úkoly v týlu nepřítele.

Má jít o příběhovou střílečku s RPG prvky a větvením příběhu, což zní fajn, ale jen do té doby, než si uvědomíme, kdo na ní pracuje. Studio Teyon má sice na kontě už spoustu vydaných her, většino jde však o bezvýznamná béčka, případně úplné průšvihy. Takovým byl třeba Rambo: The Video Game, kterému jsme v naší recenzi dali pouhých 35 %. Od Resistance tak raději vůbec nic neočkáváme, byť bychom samozřejmě byli rádi, kdybychom se pletli.