Vrací se strategie do módy? Chystá se Hvězdná brána, Terminátor i Duna

V devadesátých letech byly strategie odehrávající se v reálném čase na vrcholu a značky jako Warcraft, Command & Conquer nebo Age of Empires vládly prodejním žebříčkům. V posledních letech ovšem tento žánr zažil postupný ústup ze scény a zajímavé tituly vycházely už jen sporadicky (viz náš článek).

Starshop Troopers

Nyní to však vypadá, že se začíná blýskat na lepší časy. Značka Age of Empires se po šestnácti letech vrátila ve velkém stylu (viz naše recenze čtvrtého dílu), Iron Harvest a Stronghold také nebyly úplně marné a výhled do budoucna vypadá ještě lépe. Chystá se nový Homeworld a The Settlers, na předávání The Game Awards pak byla oznámena Duna, i když v tomto případě nepůjde o klasickou „jednotkovou“ strategii, ale spíše o komplexní simulátor vesmíru.

Stargate: Timekeepers

A pak je tu vydavatelství Slitherine Games, které má v zásobě rovnou tři nové tituly. Všechny vycházejí z filmové (potažmo literární) předlohy, ovšem každá z nich nabízí jinou perspektivu. Ve Stargate: Timekeepers budeme mít k dispozici jen malou jednotku skvěle vycvičených specialistů, hratelností tak bude připomínat sérii Commandos. V Terminator: Dark Fate – Defiance dostanete k dispozici větší skupinu vojáků, se kterými budete muset procházet předpřipravené scénáře a ve Starship Troopers (Hvězdná pěchota) k tomu navíc budete muset řešit i shánění zdrojů a rekrutování nových vojáků.

Terminator: Dark Fate - Defiance

Po grafické stránce jsou si všechny tři hry dost podobné a vyjít by měly již v příštím roce. I kdyby se však nakonec povedla jen jedna z nich, bude to daleko více, než v co mohli fanoušci real-time strategií ještě nedávno doufat.