Zaplatil půl milionu, aby si mohl chvíli zahrát s populární streamerkou

I když se streameři snaží ve svých fanoušcích vzbuzovat dojem, jako by byli obyčejní „kámoši od vedle“, pravdou je, že jde o klasické celebrity, které příliš starostí s obyčejným „plebsem“ nesdílí.

I když se často ostentativně chlubí vydělanými miliony, lidé jim stejně posílají vlastní peníze, jen za pouhý příslib možnosti, že si internetový bavič alespoň na chvilku všimne jejich přezdívky (více viz náš článek k tématu).

Jsou ovšem lidé, kteří jsou ještě štědřejší a jejich příspěvky se pohybují v daleko vyšších řádech. Důkazem budiž nedávno skončená aukce, ve které někdo zaplatil přes 30 tisíc dolarů (cca 700 tisíc korun) za společné hraní vybrané videohry s patrně nejpopulárnější streamerkou dneška Pokimane. Dobrou zprávou je to, že celý výdělek poputuje na charitativní účely, konkrétně na podporu pacientů s diagnózou primární imunodeficience.

Jeden čas to ovšem vypadalo, že padla dokonce hranice půl milionu dolarů, cca 10 milionů korun, pak se však ukázalo, že šlo o podvod s kradenými kartami. „Myslím, že není nic smutnějšího, co můžete v životě udělat, než předstírat, že darujete peníze na charitu. Myslím, že je to opravdu smutné,“ nedokázal pořadatel aukce pochopit, kdo se může na internetu bavit podobnou činností. Každopádně smutný z toho prý není, i těch 30 tisíc dolarů, je stále pěkná částka.

Some updates from Connor (CDawgVA) about the auction!



- The $500k is fake

- The real amount however is still at least $30k!

- Tiltify is doing their best to remove and ban any frauds and it should be fully fixed by the day of the auction (July 19th) pic.twitter.com/QKMmcm2BxX