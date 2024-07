Vyšla obří modifikace Falloutu 4, fanoušci na ní dělali přes pět let

K RPG hrám od Bethesdy lze mít spoustu výtek, ať už je to jejich mizerný technický stav v době vydání, přílišná vzájemná podobnost, nebo tuctové příběhy.

Ve válkou zničeném Londýně najdeme spoustu známých památek.

Naštěstí má ovšem tato americká společnost širokou základnu trpělivých fanoušků, která za ní vždy všechny nedodělky opraví. Amatérské modifikace (a to nejen ty erotické) jsou tak jedním z hlavních důvodů, proč jsou jejich hry dodnes kulty, které se hrají i dlouhé roky od vydání. Čerstvě vydaný přídavek Fallout London, vzniklý na enginu ze hry Fallout 4, je jedním z těch vůbec nejambicióznějších projektů v tomto žánru.

Jak už je z názvu patrné, děj se odehrává v britské metropoli, což dalo tvůrcům velikou svobodu a dobře známý postapokalyptický svět mohli pojmout po svém. Příběh je zasazený do doby mezi Falloutem 1 a 2, ovšem přílišné dějové návaznosti na stařičký obsah se obávat nemusíte. Hra má vlastní dějový oblouk, velikost nové mapy by pak měla být srovnatelná s tou ze čtvrtého dílu. Těšit se můžete na nové frakce, trosky známých lokací, jako je třeba Westminster, Picadilly nebo Greenwich, ale i dosud neviděné příšery, mezi nimiž v traileru vyčnívá především obrovský slon. Původně měla být součástí hry i zmutovaná královna Alžběta, nakonec ji ovšem autoři z důvodu piety raději vystřihli (viz náš článek).

Modifikace je zcela zdarma ke stažení na portálu GOG, ovšem k jejímu spuštění budete potřebovat GOTY edici Falloutu 4 a to pozor, nikoliv tu z obchodu Epc Store. Samotná instalace není nic snadného, ale s přiloženým návodem to jistě zvládnete.

Pokud ovšem jako jediné pravé Fallouty uznáváte ty první, dvojrozměrné, tak bychom rádi připomněli skvělý český projekt Fallout 1.5: Resurrection, který snese srovnání s originálem (viz naše recenze).