Prosazujte zákon všemi prostředky. RoboCop: Rogue City vypadá zábavně

Zatímco současný Detroit by nějakého toho RoboCopa potřeboval jako sůl, v připravované herní adaptaci RoboCop: Rogue City se vypravíme do blízké budoucnosti tak, jak si ji tvůrci představovali na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Na jedné straně tak máme člověka-robota či ikonické mechy ED-209, na druhé CRT obrazovky a terminály s osmdesátkovou estetikou.

Tvůrci chystají nový příběh, zasazený mezi události druhého a třetího filmu. Potěšující je, že RoboCopovi propůjčí hlas herec Peter Weller, který kyberpolicistu ztvárnil v prvních dvou filmech.

Server IGN získal šestnáct minut gameplaye a nutno říci, že to vypadá docela zábavně. Studio Teyon, které stojí například za příšerností Rambo: The Video Game či o poznání slušnějším Terminator: Resistance, ušlo pořádný kus cesty.

RoboCop: Rogue City přitom patří do plní vlny her, které využívají Unreal Engine 5. Zveřejněné video ukazuje rozhovory (volby mají mít vliv na průběh mise), potřebu tu a tam zmáčknout tlačítko, prim ovšem hraje akce. A ta vypadá zábavně, a to jak díky arzenálu zbraní, který zahrnuje i brutální ránu pěstí, tak dojmu ze střelby, kdy lze poničit prostředí, ze zdí padá omítka a podobně.

RoboCop: Rogue City míří na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Dosud se uvádělo, že hra vyjde letos v září, finanční zpráva společnosti ovšem naznačuje, že se zřejmě dočkáme až v listopadu. Hra roku to nebude, taková ta guilty pleasure asi ano.