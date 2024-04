Brexit se projeví naplno, začínají platit přísnější pravidla na dovoz

Jen pár metrů od místa, kde se v areálu dánské potravinářské společnosti Danish Crown porážejí a porcují exportní prasata, má v kanceláři šest zaměstnanců nový úkol. Vyplňují celní a zdravotní certifikáty, které jsou nutné kvůli rozchodu Spojeného království s Evropskou unií.

V dánském městě Blans se tak projevují změny, které přinesl brexit. Od 30. dubna zavede Spojené království kontroly dovozu čerstvých potravin, což je výrazný zvrat oproti éře bezproblémového obchodu z dob, kdy byla země součástí Evropské unie.

Britští ministři tuto administrativní změnu několikrát odložili, protože se obávali, aby případné dodatečné náklady dál nepřiživily inflaci. Nebo aby případné výpadky v dodávkách nevedly znovu k prázdným regálům v supermarketech. Téměř osm let po brexitovém referendu však nyní podniky a spotřebitelé konečné dopady pocítí.

Dánská společnost Danish Crown, která do Spojeného království vyváží tisíc tun slaniny týdně, se na kontroly připravuje již dlouho. „Společnost neplánuje odchod ze svého nejdůležitějšího trhu se slaninou a je přesvědčena, že se jí to podaří,“ řekl Lars Albertsen, generální ředitel společnosti ve Spojeném království, agentuře Bloomberg. „Slaninu do Spojeného království vyvážíme už 130 let, je to součást naší DNA.“

Prakticky veškeré vepřové maso dovážené do Spojeného království pochází z EU, většina je z Dánska a z farem podobných té, kterou vlastní i Allan Gammelgaard. Na svých 700 hektarech v Odderu, asi dvě hodiny jízdy severně od jatek v Blans, odchová tento 43letý muž ročně asi 43 tisíc prasat.

Doba, kterou prasata tráví na Gammelgaardově farmě, je vlastně jedinou fází obchodu, které se brexit nedotkl, upozorňuje Bloomberg. Změny a dodatečné náklady začínají ve chvíli, kdy se prasata, do této chvíle vážící asi 110 kilogramů, převážejí kamionem na jatka. Je to proto, že Británie vyžaduje, aby některé potravinářské produkty ze zemí EU přicházely se zdravotním osvědčením podepsaným veterinářem v zemi původu.

Zdlouhavá dokumentace

Dorte Braendekilde, která pracuje v přepravním týmu společnosti Danish Crown, zadává do databáze EU u každé zásilky slaniny nebo vepřových řízků do Anglie údaje jako hmotnost, datum odeslání a místo určení. Trvá to asi deset minut, než je odešle k veterinárnímu lékaři v Blans, který potvrdí, že je maso bez nákazy. Poté se informace znovu nahrají do databáze a opatří „razítkem“ potvrzujícím jejich platnost.

Výsledkem je pětistránkový digitální dokument, který britské úřady vidí při příjezdu zásilky a který vyjde na 120 dánských korun, tedy asi 400 Kč. Společnosti potřebují certifikát pro každý typ výrobku, takže pro dánské vývozce společnosti Danish Crown to obvykle znamená jeden certifikát pro každý kamion.

Kromě nákladů na certifikaci budou muset vývozci z EU od příštího týdne platit poplatky ve výši až 145 liber (4 260 korun) za průjezd zboží jako jsou uzeniny, mléko a ryby britskými přístavy, včetně Doveru a Eurotunelu ve Folkestone.

Britská vláda očekává, že poplatky zvýší ceny potravin o 0,2 procenta během tří let. Allianz Trade předpovídá pokles spotřebitelských výdajů o 0,4 procenta. „Všechny tyto náklady se nevyhnutelně budou muset přenést na spotřebitele,“ řekla Katie Dohertyová, vedoucí Mezinárodní asociace obchodu s masem.

Podle Line Garboelové, zástupkyně vedoucího mezinárodního obchodu dánské veterinární a potravinářské správy, však zatím jen málo naznačuje tomu, že by se dánské firmy stahovaly. Garboelová uvedla, že se spíše obává toho, co se stane, pokud se Spojené království dostane do prodlení s namátkovými kontrolami, což zpozdí dodávky produktů podléhajících rychlé zkáze.

„Od samého počátku jsme brali brexit velmi vážně, protože jsme věděli, že je to pro naše podniky důležitý trh, na kterém mohou nadále působit,“ řekla.

Zpět do minulosti

Devatenáctihodinová trasa z dánského Esbjergu do Imminghamu v severní Anglii, kterou využívá Danish Crown, fungovala v rámci EU bezcelně po celá desetiletí. „Nyní jsme se vrátili do poloviny 70. let,“ řekl Christian Pedersen, vedoucí provozu této trasy v dánské lodní společnosti DFDS, s odkazem na nové kontroly po brexitu.

Společnost DFDS přijala v Esbjergu pět zaměstnanců, kteří se zabývají dodržováním předpisů na hranicích. Práce připomíná, že brexit narušil i obchod s dovozem do EU. „Brexit nám dal pocit, že nyní jednáme s třetí zemí,“ řekl Pedersen. „Všichni říkají, že bychom měli Spojené království srovnávat s Čínou, pokud jde o celní formality.“

Některé společnosti již varovaly, že budou hledat jiné trasy nebo úplně přestanou obchodovat se Spojeným královstvím, pokud přístavní poplatky způsobí, že trasa Esbjerg-Immingham bude příliš drahá. „To je samozřejmě velká obava,“ řekl Pedersen.

Ačkoli je Immingham méně známý než Dover, je to největší britský přístav podle odbavené tonáže. Je klíčovou součástí širšího přístavního komplexu Humber, který zahrnuje Grimsby, Hull a Goole, a ročně odbaví obchod v hodnotě 75 miliard liber. Tento region také drtivou většinou hlasoval pro brexit.

Po osmi letech se však dohra brexitu, před kterou tehdejší premiér David Cameron varoval, chystá pořádně udeřit. Ačkoli má Velká Británie ještě na konci října zavést soubor bezpečnostních kontrol – a tím celý brexit završit – očekává se, že právě kontroly potravin budou mít na obchod největší dopad.

Stanoviště hraniční kontroly v Imminghamu je rozděleno na tři sekce. Pro zdravotnický personál, pro pohraniční síly odpovědné za boj proti pašování a nejmodernější sekci pro veterináře, kteří kontrolují zemědělsko-potravinářské produkty s vyšším rizikem. Nákladní automobily zajíždějí na jedno ze sedmnácti kontrolních míst v areálu, který je vzdálený asi kilometr od přístavu.

Dopravní krize nastupovala ruku v ruce s momentem, kdy Británie vystoupila 1. ledna 2021 z Evropské unie. Situace se zkomplikovala především evropským exportérům, kteří náhle museli čelit zvýšené legislativní zátěži. A tak je to dodnes. Na snímku přístav Dover. (20. prosince 2020)

V Doveru, který odbavuje třetinu britského obchodu s EU, se ale nové zařízení nachází více než 32 kilometrů od přístavu.

Přístavní zdravotní úřad v Doveru varoval, že to nebude schopen zvládnout. „Přesunutí kontrol do vnitrozemí podkope celý náš systém hranic a biologické bezpečnosti a vytvoří otevřené dveře pro nemoci a podvody s potravinami,“ uvedla minulý měsíc v dopise poslancům parlamentu Lucy Manzano, vedoucí úřadu.

Připraveným štěstí přeje

Jedním ze zákazníků Danish Crown ve Spojeném království je Robert Todd, jehož otec začínal v 50. letech minulého století s porcováním prasat na dnešním londýnském trhu Smithfields. V současnosti Todd Meats prodává vepřové, kuřecí, jehněčí a další maso velkoobchodníkům a řezníkům v gastronomii.

„Nebyl jsem pro brexit a stále nejsem,“ řekl a vzpomínal, jak mu výsledek referenda nedal v noci spát. Absolvoval kurzy a účastnil se konferencí, aby se dozvěděl, co se změní a jak se přizpůsobit.

Nyní většinou nakupuje produkty od vývozců z EU, kteří mají distribuční společnosti i ve Spojeném království, a z velké části přešel na systém, kdy za případná dovozní cla a odbavení odpovídá prodejce, nikoliv kupující. Pokud nové kontroly ovlivní dodavatelský řetězec, je připraven držet větší zásoby v zařízení v Kentu.

„Mnoho společností, zejména španělští vývozci vepřového masa, se již rozhodlo neprodávat do Spojeného království a považují za jednodušší posílat výrobky do Německa,“ říká Todd. „Brexit provádíme právě teď a uvidíme, jak to celé dopadne,“ uzavírá.